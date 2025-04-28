Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их и так разбаловали. Сегодняшний день стоит посвятить занятиям, не требующим умственного напряжения.
Телец
Сегодня вы проснетесь с песнями, и в таком же состоянии ляжете спать. Вам будет везти буквально во всем.
Близнецы
Возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход переполняющим вас эмоциям. Постарайтесь не подходить сегодня к положительно заряженным предметам - током дернет.
Рак
Сегодня люди, настроенные к вам недоброжелательно, будут чем-то очень заняты, и до вашей особы руки у них не дойдут. Можно успеть использовать удачный момент и действовать без помех.
Лев
Сегодня вам следует быть осмотрительней, балансируя на тонкой перемычке между юмором и сарказмом. Последний вам успеха в обществе не принесет.
Дева
Было бы желание, а уж возможность и силы у вас найдутся. Придется срочно чего-нибудь возжелать - не пропадать же даром такому дню, когда вы практически всемогущи.
Весы
День этот не принесет вам большого удовольствия, ибо возможно проявление неуважения по отношению к вашей персоне. Если вы не можете смириться с подобной перспективой, не показывайтесь никому на глаза.
Скорпион
Сегодня вам предстоит общение с неким человеком, который будет вызывать скорее раздражение, чем желание с ним разговаривать. Не спешите избавиться от него - в самом ближайшем будущем он очень и очень пригодится.
Стрелец
Сегодня ваши шутки могут быть приняты кем-то всерьез, что выльется в совершенно неожиданные последствия. Постарайтесь, если уж вы не в состоянии сдержать полет остроумия, шутить на нейтральную тему.
Козерог
Трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью может оказаться настолько большим, что вечером вы можете очнуться в самолете, следующем в Новую Зеландию.
Водолей
Сегодня вам потребуется простор для деятельности. Лучше будет, если вы сможете его добиться, иначе вы начнете разворачиваться на имеющемся в наличии пространстве, а это может привести к катастрофическим последствиям.
Рыбы
Сегодня вы будете более хрупки, чем обычно, как в психологическом, так и физиологическом смысле. Постарайтесь оградить себя от сквозняков и скандалов.