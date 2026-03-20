Сегодня 09:13
В пятницу ожидается преимущественно солнечная погода
Пятница в Латвии будет довольно солнечной, больше облаков будет в Латгале и Селии в первой половине дня.
Осадков не ожидается. Ветер от слабого до умеренного с севера. Температура воздуха днем достигнет +7...+10 градусов, на побережье будет не теплее +3...+6 градусов.
В Риге погода прояснится, будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха составит от +3 градусов на севере города до +7 градусов на юге.