ФОТО: в театре Чехова прошла премьера спектакля Виестурса Кайришса "Вишневый сад"

«Вишневый сад» – одна из самых значимых пьес Чехова; впервые она была поставлена в 1904 году. Это история русской дворянской семьи, которая вынуждена продать свое имущество – знаменитый вишневый сад, – чтобы расплатиться с долгами. Пьеса – трагикомедия, исследующая темы социальных перемен и конфликта поколений, которую часто интерпретируют как комментарий на тему упадка русского дворянства и подъема среднего класса.