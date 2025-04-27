Премьера спектакля Виестурса Кайришса "Вишневый сад" (26.04.25)
26 апреля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоялась премьера новой постановки Виестурса Кайришса "Вишневый сад", которая привлекла внимание широкой ...
ФОТО: в театре Чехова прошла премьера спектакля Виестурса Кайришса "Вишневый сад"
26 апреля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоялась премьера новой постановки Виестурса Кайришса «Вишневый сад», которая привлекла внимание широкой публики, в том числе многих театральных деятелей. Премьера вызвала большой интерес: спектакль предложил современный взгляд на знаменитое произведение Антона Чехова, предполагающий интерпретацию таких явлений, как социальные изменения, власть и отношения, в контексте, актуальном для наших дней.
«Вишневый сад» – одна из самых значимых пьес Чехова; впервые она была поставлена в 1904 году. Это история русской дворянской семьи, которая вынуждена продать свое имущество – знаменитый вишневый сад, – чтобы расплатиться с долгами. Пьеса – трагикомедия, исследующая темы социальных перемен и конфликта поколений, которую часто интерпретируют как комментарий на тему упадка русского дворянства и подъема среднего класса.
Новая постановка Виестурса Кайришса посвящена теме стагнации русской интеллигенции и тому, как эта стагнация символически проникает в созданный Чеховым «вишневый сад». Спектакль не ограничивается политическими или социальными аспектами – он сохраняет чеховскую драматургию, яркие характеры и вечно актуальную проблематику. Постановка предлагает глубоко эмоциональный художественный взгляд на утраты, иллюзии и новые начинания, раскрывая внутреннюю борьбу человека против перемен и нежелательной реальности.
Виестурс Кайришс, режиссер: «Это не интерпретация. Это ферментация. Мы не пересказываем Чехова – мы позволяем его тексту изменить нас, а через нас – зрителя».
Дискуссия продолжится и за пределами сцены.
Новая постановка выходит из пространства зрительного зала – она уже и вне театра вызвала разговоры о границах искусства, политики и общества. Ожидается беседа режиссера Виестурса Кайришса и журналиста Яниса Домбурса, видеозапись которой позднее будет доступна на YouTube-канале Рижского русского театра Михаила Чехова в рубрике «Разговоры после премьеры».
16 мая, в 19:00, на платформе «Без точки над i» состоится дискуссия, которая станет тематическим продолжением спектакля «Вишневый сад». Модератором дискуссии станет Анете Ашмане-Вилсоне, в обсуждении примут участие министр культуры Агнесе Лаце, антрополог Даце Дзеновска, скульптор Глеб Пантелеев и философ Илмарс Шлапис. Прямую трансляцию из Рижского русского театра Михаила Чехова можно будет посмотреть на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале Театра Чехова.
В творческую команду под руководством режиссера Виестурса Кайришса входят сценограф и художник по костюмам Кристине Юрьяне, композитор Тимофей Пастухов, хореограф Анна Абалихина, художник по свету Рейнис Залте, ассистент сценографа Екабс Юрьянс; помощник режиссера –Светлана Воронецкая.
В спектакле заняты: Вероника Плотникова, Шамиль Хаматов, Евгений Пронин, Екатерина Фролова, Наталья Живец, Иван Стрельцов, Элина Барткевича (студентка Латвийской академии культуры), Евгений Черкес, Татьяна Лукашенкова, Константин Никулин, Володимир Гориславец, Александр Маликов, Вадим Николайчук.
Театр Чехова рекомендует покупать билеты на спектакли заблаговременно и использовать возможность выбрать лучшие места в зале.
Спектакль «Вишневый сад» будет идти на русском языке, с титрами на латышском и английском языках.
Возрастное ограничение: 18+.