Как понять, что вы не прошли свой кармический урок: тревожные сигналы для каждого знака зодиака

Сигнал: постоянные конфликты и ощущение, что «все против меня».

Если вы все чаще оказываетесь в спорах, чувствуете, что мир — это поле битвы, значит, урок терпения и уважения к другим пока не пройден. Вам нужно не побеждать, а сотрудничать.