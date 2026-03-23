В районе Привокзальной площади в Риге за две недели проверили 170 человек

С начала года и до 1 марта Государственная полиция провела в районе Привокзальной площади 28 патрулирований. За это время было проверено 830 человек, из которых 16 находились в розыске. В указанный период в общей сложности начато 112 процессов об административных правонарушениях и три уголовных процесса.