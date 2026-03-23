В районе Привокзальной площади в Риге за две недели проверили 170 человек
Государственная полиция проводит регулярные патрулирования и проверки людей, чтобы обеспечивать и поддерживать порядок в районе Привокзальной площади. Профилактические проверки уже дали результаты — были задержаны лица, объявленные в розыск, изъяты наркотические вещества, а также в целом улучшилась ситуация с общественным порядком и безопасностью.
В этом году Государственная полиция также продолжает регулярные патрули в районе Привокзальной площади. С 1 по 16 марта этого года было проведено семь патрулирований, в ходе которых начато 30 процессов об административных правонарушениях, проверено 170 человек, из них четверо находились в розыске.
С начала года и до 1 марта Государственная полиция провела в районе Привокзальной площади 28 патрулирований. За это время было проверено 830 человек, из которых 16 находились в розыске. В указанный период в общей сложности начато 112 процессов об административных правонарушениях и три уголовных процесса.
Правоохранители не только следят за общественным порядком и безопасностью, но и проводят профилактические проверки с участием различных подразделений Государственной полиции — криминальной полиции, полиции порядка, а также кинологов.
Государственная полиция и впредь будет проводить патрули и профилактические проверки в этом районе, чтобы обеспечивать порядок и снижать уровень нарушений.
Полиция призывает жителей и дальше сообщать о правонарушениях и благодарит за вовлеченность и содействие.