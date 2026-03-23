На рейсах airBaltic появится новое удобство для пассажиров

Во время полета доступ к порталу Skynet можно будет получить автоматически после выбора интернета Starlink — отсканировав QR-код в бортовом журнале Baltic Outlook или воспользовавшись приложением airBaltic Club. Это позволит сразу открыть платформу. На ней пассажиры смогут в режиме реального времени следить за своим рейсом и видеть всю основную информацию о поездке, включая номер рейса, продолжительность, время вылета и прилета, возможности пересадки в аэропорту Риги, а также другие обновления по рейсу.