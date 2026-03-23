На рейсах airBaltic появится новое удобство для пассажиров
Латвийская авиакомпания airBaltic с марта 2026 года вводит новую цифровую платформу Skynet, которая будет доступна пассажирам во время полета при подключении к интернету Starlink. Она объединит в одном месте информацию и различные услуги для путешественников.
Платформа Skynet разработана для того, чтобы сделать путешествие проще, обеспечивая быстрый и персонализированный доступ к новостям о рейсе, информации о пункте назначения и эксклюзивным предложениям во время полета.
Платформа будет доступна бесплатно при подключении к интернету Starlink на самолетах airBaltic, без необходимости дополнительной загрузки или регистрации. Skynet работает на английском, латышском, эстонском и литовском языках.
Во время полета доступ к порталу Skynet можно будет получить автоматически после выбора интернета Starlink — отсканировав QR-код в бортовом журнале Baltic Outlook или воспользовавшись приложением airBaltic Club. Это позволит сразу открыть платформу. На ней пассажиры смогут в режиме реального времени следить за своим рейсом и видеть всю основную информацию о поездке, включая номер рейса, продолжительность, время вылета и прилета, возможности пересадки в аэропорту Риги, а также другие обновления по рейсу.
Кроме того, пассажиры смогут просматривать цифровое меню airCafe на своем устройстве, читать блог airBaltic или планировать поездку, знакомясь с достопримечательностями в месте назначения. Варианты размещения, аренды автомобилей и развлечений будут предлагаться в сотрудничестве с партнерами, среди которых GetYourGuide, Booking.com и SIXT.
Также пассажиры смогут совершать покупки на платформе AirMall, где будут доступны товары популярных брендов. Все партнерские услуги и соответствующие покупки, сделанные через Skynet, позволят пользователям программы airBaltic Club накапливать дополнительные баллы. Через Skynet пассажиры также получат доступ к эксклюзивным предложениям партнеров, доступным только во время полета.
Дополнительная информация о доступе к порталу будет размещена на обложке журнала Baltic Outlook, где QR-код позволит пассажирам в любой момент полета снова открыть портал при необходимости.