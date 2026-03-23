То берег левый нужен им, то берег правый... Потянет ли Рига паром за миллион евро в год?
Рига вновь вернулась к идее паромного сообщения через Даугаву: проект признан необходимым для разгрузки мостов и снижения пробок, однако его реализация потребует ежегодных субсидий до одного миллиона евро.
Обеспечение паромного сообщения по Даугаве для перевозки автомобилей с одного берега на другой невозможно без субсидий, в понедельник были проинформированы депутаты комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы.
Если предположить, что стоимость для легковых автомобилей составит 5 евро, а для грузовых — 20 евро, и в течение дня паромом будут пользоваться 1500 легковых и 300 грузовых автомобилей, то для обеспечения паромного сообщения потребуется субсидия до одного миллиона евро в год. Однако, учитывая, что в настоящее время в северной части Риги отсутствует пересечение Даугавы, такое паромное сообщение является крайне необходимым.
Это позволило бы разгрузить Вантовый и Каменный мосты от автомобильного движения, сократить пробки и уменьшить износ дорожного покрытия. Также пересечение Даугавы на пароме стало бы альтернативой на время ремонта Вантового моста.
Как выяснилось на заседании комитета, в настоящее время в департаменте городского развития работают две рабочие группы. Одна разработала предложение по организации паромного сообщения с использованием судна типа ropax большего масштаба, другая изучает возможности пассажирских перевозок между Болдераей и Вецмилгрависом. Как отметили депутаты, первоочередной задачей департамента было именно обеспечение пассажирских перевозок. По этому вопросу рабочая группа может отчитаться на следующем заседании комитета по городскому развитию.
В целом были рассмотрены все принадлежащие самоуправлению земельные участки вдоль береговой линии в нижнем течении Даугавы, однако ни одно из возможных мест не оказалось подходящим для строительства паромных причалов, подъездных дорог и площадок.