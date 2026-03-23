"Испортили легенду": латвийцы жалуются на сладости Laima
Любимые с детства сладости больше не радуют вкусом — в Латвии появилось недовольство продукцией Laima. Покупатели утверждают: качество некоторых продуктов упало, рецепты изменились, а легендарные десерты уже не те.
Поводом для новой волны обсуждений стал популярный вафельный торт Vāverīte. Один из пользователей соцсети Threads резко высказался: он считает, что продукт «испортился до неузнаваемости», задаваясь вопросами — «где орехи?» и «где нормальный шоколад?». По его словам, вместо привычного вкуса теперь — «непонятная масса».
Обсуждение быстро разрослось, и многие пользователи поддержали критику, делясь собственным опытом. Некоторые утверждают, что проблема носит системный характер: «Практически вся продукция Laima испорчена — Vāverīte, “Винни”, трюфели, шоколад — все», — пишет один из комментаторов, добавляя, что часть производства перенесена за границу.
Отдельно звучит критика изменений после перехода бренда под управление Orkla Group: «Раньше очень любила эти сладости, но с тех пор как это Orkla — это просто сладкая, безвкусная жирная масса», — делится одна из покупательниц.
Пользователи приводят конкретные примеры изменений: «Конфета Serenāde стала тоньше, а начинка — липкая и непонятная», «Трюфели по вкусу и консистенции как какао-масло», «Все превратили в смесь сахара, сои и пальмового масла». Особое разочарование вызывает именно Vāverīte: «Она стала абсолютно несъедобной, совсем не такой, как раньше с орехами сверху», — пишет один из пользователей.
Некоторые потребители уже отказались от латвийской продукции и ищут альтернативы: «Теперь покупаю вафли Roshen с фундуком — хотя там тоже много сахара, но хотя бы чувствуется вкус орехов», — отмечает комментатор.
В то же время звучат и более сдержанные мнения. Например, один из пользователей напоминает, что спрос формирует предложение: «Эти продукты существуют, потому что их кто-то покупает». Также пользователи делятся альтернативами среди местных производителей: упоминаются Skrīveru saldumi, десерт Cielaviņa и другие региональные сладости.