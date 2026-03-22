Главная улица Юрмалы должна измениться: объявлен конкурс на лучший дизайн Йомас

Согласно решению думы, муниципалитет займет 2 656 942 евро на обновление верхнего слоя покрытия магистральных улиц. Общая стоимость проекта составит 3 616 548 евро, из которых часть — 468 872 евро — будет покрыта за счет государственной целевой дотации, а остальное — заем в Государственной казне. Заем планируется погасить в течение 20 лет, при этом выплаты основной суммы могут начаться через три года.