Главная улица Юрмалы должна измениться: объявлен конкурс на лучший дизайн Йомас
Юрмала готовится к масштабным переменам: миллионы евро направят на ремонт дорог, а главную туристическую улицу ждёт полное переосмысление — от внешнего вида до городской среды.
Самоуправление Юрмалы планирует реализовать сразу два масштабных проекта — обновление дорожной инфраструктуры и комплексное переосмысление центральной пешеходной улицы города.
Согласно решению думы, муниципалитет займет 2 656 942 евро на обновление верхнего слоя покрытия магистральных улиц. Общая стоимость проекта составит 3 616 548 евро, из которых часть — 468 872 евро — будет покрыта за счет государственной целевой дотации, а остальное — заем в Государственной казне. Заем планируется погасить в течение 20 лет, при этом выплаты основной суммы могут начаться через три года.
Работы намечены на 2026 год и охватят 11 участков ключевых улиц, включая Турайдас, Тукума, Муйжас, Ригас, проспекты Булдуру, Эдинбургас, Межа, Виенибас, а также улицы Слокас и Дарзкопибас. Эти магистрали отличаются высокой интенсивностью движения и важны для общественного транспорта.
В самоуправлении подчеркивают, что обновление покрытия улучшит безопасность и комфорт движения, продлит срок службы дорог, сократит необходимость частых ремонтов и упростит доступ к важным объектам и услугам. Параллельно планируется общее улучшение городской среды.
Одновременно с этим Юрмала объявила конкурс для архитекторов, дизайнеров и ландшафтных архитекторов на разработку нового облика Йомас — главной пешеходной улицы города.
Йомас является одним из самых посещаемых туристических объектов Латвии: ежегодно ее пересекают около 3 миллионов человек. Почти 1,1-километровая улица давно стала коммерческим центром с кафе, ресторанами, уличной торговлей и сезонными развлечениями. Однако из-за разрозненных решений по благоустройству и различной визуальной стилистики рекламы городская среда стала фрагментированной.
Цель конкурса — создать современное, функциональное и визуально целостное пространство, которое будет удобно круглый год и усилит привлекательность Юрмалы для жителей и туристов, а также простимулирует бизнес и рост туризма.
Жюри будет оценивать архитектурное и ландшафтное качество, функциональность решений, доступность, устойчивость, а также единую визуальную идентичность.
Призовой фонд конкурса составляет 10 000 евро. С правилами конкурса можно ознакомиться на сайте электронной системы закупок. Проекты можно подать до 10 июня в Центр культурного пространства и дизайна среды Юрмалы по адресу: улица Пилс, Дубулти, 1, по предварительной договоренности по телефону +371 62001010 не позднее 10 июня в 16:00.