Знаки зодиака, которые сохраняют светлый ум до самой старости

Водолеи — это люди будущего, с молодым, новаторским умом, который не стареет с телом. Даже в возрасте они интересуются новыми технологиями, с удовольствием пробуют нестандартные подходы к привычным вещам и нередко становятся "продвинутыми бабушками и дедушками". Их интеллект не только не тускнеет, но и развивается, подпитываясь любопытством и внутренней свободой.