Работа мечты или молчание в ответ? Реалии балтийского рынка труда
В связи со старением общества и снижением доли экономически активного населения в странах Балтии работники становятся все более ценным и востребованным ресурсом. Конкуренция за квалифицированную рабочую силу растет, заставляя работодателей не только пересматривать свои процессы отбора, но и адаптироваться к ожиданиям и ценностям соискателей.
Данные опроса жителей, проведенного компанией по временному трудоустройству и подбору персонала Biuro, показывают, что 45% жителей Латвии, 44% жителей Литвы и 40% жителей Эстонии не искали новую работу в течение последних 5 лет.
Инвестиции компаний в благополучие, рост и удержание сотрудников становятся важнейшим условием конкурентоспособности. "Технологии, стратегии и планы - это всего лишь инструменты, но именно сотрудники придают этим инструментам смысл и направление. Долгосрочное развитие возможно только в том случае, если организация инвестирует в тех, кто реализует это развитие, - в своих людей", - говорит Байба Розентале, менеджер по обслуживанию клиентов Biuro.
Хотя все больше компаний активно коммуницируют о своей миссии, устойчивом развитии и заботе о благополучии сотрудников, на рынке труда намечается парадоксальная тенденция - лишь очень небольшой процент соискателей способен найти новую работу менее чем за месяц, а большая часть кандидатов сталкивается с ситуацией, когда после отправки заявки или даже собеседования следует полное молчание со стороны потенциального работодателя. Найти работу менее чем за месяц удалось лишь 5% жителей Латвии, 7% соискателей в Эстонии и 9% жителей Литвы.
Уровень молчания со стороны работодателей в Латвии (24%) и Эстонии (26%) практически одинаков - это означает, что каждый четвертый соискатель работы остается без какой-либо обратной связи. Однако в Литве картина несколько иная - лишь 15% респондентов указывают на тишину как на новую рабочую реальность, что свидетельствует о более ответственной культуре общения между работодателями и кандидатами. И в Литве, и в Эстонии женщины и мужчины одинаково часто сталкиваются с молчанием со стороны работодателей, а в Латвии разница выражена больше - такой вариант отмечают 21% мужчин и 27% женщин.
"Молчание работодателей в процессе отбора - это не просто отсутствие коммуникации, это упущенная возможность создать репутацию, основанную на уважении и долгосрочных отношениях с потенциальными сотрудниками", - говорит Байба Розентале.
На то, что круг общения и знакомства являются более важными факторами, чем подача заявки на вакансию, указывают жители всех стран Балтии - это подчеркивают 12% жителей Эстонии, 13% Латвии и 14% Литвы.
После подачи заявки на вакансию в Латвии 5% респондентов получают утверждение или отказ в течение недели, 4% - в течение двух недель, а 3% указывают, что время ответа превышает две недели. В Литве 7% респондентов получают ответ от компании в течение недели, 4% - в течение двух недель, а 3% респондентов ждут более двух недель. Аналогичная ситуация в Эстонии - 4% жителей получают ответ в течение недели, 5% - в течение двух недель, а 4% людей ждут не менее двух недель. В среднем 3% жителей стран Балтии сталкиваются с ситуацией, когда после подачи заявки они получают подтверждение о ее рассмотрении, но никакой дальнейшей коммуникации от компании не следует.
Опрос населения по заказу Biuro провела компания Norstat, опросив более 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет по всей Латвии в феврале 2025 года.