Работа мечты или молчание в ответ? Реалии балтийского рынка труда

После подачи заявки на вакансию в Латвии 5% респондентов получают утверждение или отказ в течение недели, 4% - в течение двух недель, а 3% указывают, что время ответа превышает две недели. В Литве 7% респондентов получают ответ от компании в течение недели, 4% - в течение двух недель, а 3% респондентов ждут более двух недель. Аналогичная ситуация в Эстонии - 4% жителей получают ответ в течение недели, 5% - в течение двух недель, а 4% людей ждут не менее двух недель. В среднем 3% жителей стран Балтии сталкиваются с ситуацией, когда после подачи заявки они получают подтверждение о ее рассмотрении, но никакой дальнейшей коммуникации от компании не следует.