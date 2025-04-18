Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня расстояние между моментом возникновения идеи и ее осуществлением может сильно сократиться. Это ненадолго, используйте момент. Нет своих идей - позаимствуйте чужую.
Телец
Не уходите от разговоров, сегодня они окажутся полезны. В одном из них вы услышите что-то, что и не чаяли узнать.
Близнецы
Ваши гениальные идеи не вызовут восторга сегодня. Возможно вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время. Попробуйте озвучить их в других обстоятельствах, попозже.
Рак
Сегодня вы можете оказаться несколько инфантильны. Вряд ли это стоит допускать, ведь отнесутся к вашим поступкам как к действиям взрослого человека.
Лев
Сегодня вам повезет в финансовом отношении и даже крупнее, чем вы могли бы рассчитывать. Но не затевайте долгоиграющих дел, удача мимолетна.
Дева
Сегодня ваша улыбка будет обладать прямо-таки убойной силой. Будьте осмотрительны, можно невзначай завести целую армию людей, безнадежно в вас влюбленных.
Весы
Сегодня все будет получаться настолько гладко, что было бы нелишне пошагово записать последовательность ваших действий, дабы иметь возможность воспроизвести их в дальнейшем, с надеждой на столь же блистательный результат.
Скорпион
Ваше мнение сегодня не будет последней инстанцией. Если вы желаете, чтобы прислушались именно к нему, повремените с его обнародованием.
Стрелец
Вы сегодня можете помочь другим увидеть свет в конце тоннеля. Если, конечно, сможете разогнать тучи набившихся в оный тоннель проблем.
Козерог
Вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить, нахрапом нынче ничего взять не удастся.
Водолей
Не стоит пребывать в уверенности, что окружающий мир без вас не обойдется. Еще как обойдется, правда недолго. Но пока можете позволить себе расслабиться.
Рыбы
Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с неожиданно злобным отношением. От вас потребуется все терпение и деликатность, чтобы удержаться от соблазна ответить тем же.