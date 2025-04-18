Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 апреля
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Астрология

Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 апреля

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Сегодня расстояние между моментом возникновения идеи и ее осуществлением может сильно сократиться. Это ненадолго, используйте момент. Нет своих идей - позаимствуйте чужую.

Телец

Не уходите от разговоров, сегодня они окажутся полезны. В одном из них вы услышите что-то, что и не чаяли узнать.

Близнецы

Ваши гениальные идеи не вызовут восторга сегодня. Возможно вы просто выбрали не ту аудиторию или не то время. Попробуйте озвучить их в других обстоятельствах, попозже.

Рак

Сегодня вы можете оказаться несколько инфантильны. Вряд ли это стоит допускать, ведь отнесутся к вашим поступкам как к действиям взрослого человека.

Лев

Сегодня вам повезет в финансовом отношении и даже крупнее, чем вы могли бы рассчитывать. Но не затевайте долгоиграющих дел, удача мимолетна.

Дева

Сегодня ваша улыбка будет обладать прямо-таки убойной силой. Будьте осмотрительны, можно невзначай завести целую армию людей, безнадежно в вас влюбленных.

Весы

Сегодня все будет получаться настолько гладко, что было бы нелишне пошагово записать последовательность ваших действий, дабы иметь возможность воспроизвести их в дальнейшем, с надеждой на столь же блистательный результат.

Скорпион

Ваше мнение сегодня не будет последней инстанцией. Если вы желаете, чтобы прислушались именно к нему, повремените с его обнародованием.

Стрелец

Вы сегодня можете помочь другим увидеть свет в конце тоннеля. Если, конечно, сможете разогнать тучи набившихся в оный тоннель проблем.

Козерог

Вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить, нахрапом нынче ничего взять не удастся.

Водолей

Не стоит пребывать в уверенности, что окружающий мир без вас не обойдется. Еще как обойдется, правда недолго. Но пока можете позволить себе расслабиться.

Рыбы

Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с неожиданно злобным отношением. От вас потребуется все терпение и деликатность, чтобы удержаться от соблазна ответить тем же.

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