Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 17 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня как раз тот день, про который вы в последствии скажете "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Что бы нынче ни случилось - хэппи энд вам обеспечен.
Телец
Сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени.
Близнецы
Вы склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит, далеко не все делается специально, чтобы вас обидеть, что-то к вам и вовсе никакого отношения не имеет.
Рак
Сегодня вы вряд ли будете способны сделать что-то серьезное. Зато рассмешить сможете кого угодно и без особых усилий.
Лев
С утра вы будете очень заняты и очень всем нужны. Зато вечер вознаградит вас занятием тихим, спокойным и очень приятным. Главное - до него дожить.
Дева
Постарайтесь не дать овладевшей вами легкой веселой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей. Любую энергию можно использовать в мирных целях, даже вашу.
Весы
Вы склонны требовать от жизни( и от себя заодно) слишком много. Не стоит так расходовать себя, удовольствие от жизни вполне можно растянуть.
Скорпион
Сегодняшний день идеален для плодотворной и приносящей моральное удовлетворение деятельности. Предупредите родных заранее, вы наверняка задержитесь сегодня.
Стрелец
Сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея. О мире во всем мире, например. Если таковая вами овладеет, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное.
Козерог
Сегодня вы можете вызвать вполне оправданное недовольство широких масс своим упорным нежеланием адекватно воспринимать то, что они будут пытаться вам излагать. Лучше сразу предупредить, чтобы вас не беспокоили.
Водолей
В последние дни вы здорово издергались, пора отдохнуть. Успокойтесь, расслабьтесь. Лучше всего провести этот день на свежем воздухе.
Рыбы
Сегодня все силы стоит отдать новым начинаниям, старые дела пусть завершают другие. Не стоит особенно опасаться оставить что-то недоделанным, работа не волк - в лес не убежит.