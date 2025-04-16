Что надо обязательно сделать на Пасху, даже если вы неверующий человек

Пасха — это символ нового начала. Начните с уборки дома, но не механической, а осознанной. Избавьтесь от лишнего, наведите порядок не только в шкафах, но и в голове. Отпустите старые обиды, мысленно поблагодарите все, что было, и откройтесь новому.