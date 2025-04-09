Три знака зодиака, которые не используют все шансы, данные им судьбой

Ракам часто везет на удачные возможности, но они склонны отбрасывать их из-за своих внутренних сомнений и страха перед переменами. Раки — это знак, ориентированный на комфорт и безопасность, и когда им предлагают шанс, они сразу начинают искать возможные опасности или риски, которые могут возникнуть. Это может касаться как личной жизни, так и карьеры. Например, Рак может получить предложение о новой работе, но из-за беспокойства по поводу изменений в его жизни отказаться от него. Они настолько сосредоточены на том, чтобы все было как прежде, что пропускают моменты, которые могли бы вывести их на новый уровень.