"Темная комната" каждого знака зодиака: что они прячут даже от самого себя

Свет: смелый, решительный, страстный.

Тень: страх быть слабым.

Овен часто действует первым, но в глубине души боится, что, если остановится, увидит — не все под контролем. Он прячет уязвимость за активностью. Его тёмная комната — это страх, что, если он не будет сильным, его перестанут уважать или любить.