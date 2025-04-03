Почему временная работа в Латвии - это хорошая идея
Поиск постоянной работы часто занимает много времени, тогда как временная занятость предоставляет гибкую возможность для дополнительного заработка - как в перерывах между основными рабочими местами, так и параллельно с текущей работой. Опыт платформы временной работы Workis показывает, что важнейшими критериями, которые люди учитывают при выборе временной работы, являются возможность использовать навыки, полученные при выполнении аналогичных рабочих обязанностей, заработная плата, местонахождение и график работы.
По данным Центрального статистического управления, в 2024 году общий уровень занятости в Латвии составил 64% или 877,4 тысяч жителей в возрасте от 15 до 74 лет. Уровень занятости среди молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет) снизился до 29,8%, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в 2023 году. Для студентов и соискателей работы, которые хотят получить первый опыт, краткосрочная работа является легко доступным способом выхода на рынок труда и развития навыки, которые пригодятся в будущем.
В каких отраслях чаще всего предлагают временную работу и какие навыки можно улучшить на такой работе? По наблюдениям платформы временной работы Workis, сравнительно высокий спрос на дополнительную рабочую силу наблюдается в организации складских процессов и в логистическом секторе. Здесь рабочие обязанности позволяют развивать знания в координации цепочек поставок, повышать точность при учёте и управлении товарными запасами, а также совершенствовать навыки планирования времени. На должностях в сфере розничной торговли и обслуживания клиентов совершенствуются коммуникативные навыки, создание отношений и решение проблемных ситуаций, а в сфере гостеприимства и общественного питания особенно важно умение работать в команде, адаптироваться к различным ситуациям и часто выполнять несколько рабочих задач одновременно. Производство, которое также является популярной сферой временной занятости, развивает такие практические навыки как работа с оборудованием, соблюдение технических инструкций и стандартов качества, а также внимание к деталям.
"Успех на современном рынке труда связан не со знанием одной отрасли, а с междисциплинарным подходом к решению задач и объединению различных навыков. Даже однодневный опыт работы в другой отрасли может послужить возможностью увидеть проблемы с совершенно новой точки зрения", - говорит Байба Розентале, менеджер по работе с клиентами Workis.
Хотя заработная плата зависит от отрасли и варьируется от 6 до 10 евро в час, временная работа не только предлагает удобный способ получения дополнительного дохода, но также служит возможностью получить практический опыт и развить необходимые навыки.