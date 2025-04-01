Какие знаки зодиака чаще всего сталкиваются с предательством в дружбе - и почему

Львы щедры душой, открыты и верят в искренность отношений. Они умеют вдохновлять и притягивать к себе людей, но именно эта яркость может вызывать зависть. Иногда Львы окружают себя не теми, кто их поддерживает, а теми, кто стремится быть рядом из корысти или ради выгоды.