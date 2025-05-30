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В Латвии
Сегодня 10:02
Ура, каникулы! Сегодня у большинства латвийских школьников заканчивается учебный год
Сегодня для большинства школьников Латвии завершается 2023/2024 учебный год.
Для учеников 1–8 и 10–11 классов учебный год закончится в пятницу, для девятиклассников — 13 июня, а для выпускников 12 классов — 20 июня.
Согласно обобщенной информации Министерства образования и науки, в начале учебного года за парты в 481 муниципальном и 75 частных учебных заведениях с 1 по 12 класс сели 224 322 ученика.
Тем временем, в Латвии отмечен бум освобождений от экзаменов - хотят откосить или здоровье латвийских школьников действительно оставляет желать лучшего?