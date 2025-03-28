5 знаков зодиака, у которых в апреле все пойдет не по плану

Апрель — ваш месяц, но в 2025 году он будет не таким праздничным, как хотелось бы. Слишком много обязательств, слишком мало поддержки. Вы будете полны идей, но наткнетесь на сопротивление со стороны других. Особенно остро будет чувствоваться нехватка понимания в семье или на работе. Совет: не пытайтесь всех переубедить. Иногда проще отпустить.