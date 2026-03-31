Латвийские бизнесмены опечалены: страна ежегодно теряет 18 тысяч человек, кто будет тратить деньги в магазинах?
К 2040 году Латвия ежегодно будет терять 18 000 человек — об этом в программе TV24 «Цена денег», обсуждая, ухудшается ли предпринимательская среда в Латвии и с чем придется смириться потребителям, заявил предприниматель и инвестор Гиртс Рунгайнис. Его собеседники — президент Латвийской торгово-промышленной палаты, владелец бизнес-школы Turība Айгарс Ростовскис и бывший министр и депутат Сейма Вячеслав Домбровский.
Говоря о предпринимательстве и экономическом кризисе, Ростовскис отметил, что регулярно измеряется настроение предпринимателей. «Можно сказать, что предприниматели адаптировались к новым условиям. Был ковид, война… Сколько продлится этот кризис, никто сказать не может». Домбровский добавил, что мир изменился и что после войны в Иране страны будут переоценивать свою зависимость от других государств в сфере энергетики, и, по его мнению, это еще больше усилит процессы деглобализации и рост цен.
«Очевидно, что и в Европе будут искать ответы на вопрос, как снизить зависимость от поставщиков энергии с Ближнего Востока, поскольку ясно, что нечто подобное тому, что сейчас происходит в Иране, может повториться снова, и не обязательно там же», — сказал Домбровский.
Предприниматель и инвестор Рунгайнис также признает, что существует немало проблем, которые необходимо решать, например административная нагрузка, однако в целом, по его мнению, динамика предпринимательства не ухудшается. Впрочем, не столь оптимистичные прогнозы дает недавнее исследование аналитического центра LaSER.
«К 2040 году Латвия будет терять 18 000 человек ежегодно. И как вы думаете! Эти 18 000 ведь каждый день в той или иной мере совершают покупки в магазине! Это один процент населения! Да, параллельно у нас есть экономический рост, у людей больше денег, но то, что люди становятся богаче, не означает, что растет их потребление продуктов питания. Чем больше у людей денег, тем меньше они тратят на еду. Ясно, что в некоторых сегментах рынок сокращается. Не только растет конкуренция, но и сам рынок уменьшается», — заключил Рунгайнис.