Латвийские бизнесмены опечалены: страна ежегодно теряет 18 тысяч человек, кто будет тратить деньги в магазинах?

«К 2040 году Латвия будет терять 18 000 человек ежегодно. И как вы думаете! Эти 18 000 ведь каждый день в той или иной мере совершают покупки в магазине! Это один процент населения! Да, параллельно у нас есть экономический рост, у людей больше денег, но то, что люди становятся богаче, не означает, что растет их потребление продуктов питания. Чем больше у людей денег, тем меньше они тратят на еду. Ясно, что в некоторых сегментах рынок сокращается. Не только растет конкуренция, но и сам рынок уменьшается», — заключил Рунгайнис.