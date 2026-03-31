Лайма Пунтуле привезет в Ригу выставку, построенную на трех цветах и личных переживаниях

Сотрудничество галереи с Лаймой Пунтуле началось еще в 90-е годы прошлого века. Тогда художница воспринималась как очень перспективный автор. Настоящим открытием стали ее рисунки и работа в анимации. Однако затем сотрудничество прервалось: в то время покупатели искусства еще не были готовы к живописи Пунтуле. Она изображала не то, что видит, а то, что чувствует, думает и знает.