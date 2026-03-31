Лайма Пунтуле привезет в Ригу выставку, построенную на трех цветах и личных переживаниях
С 15 апреля по 16 мая 2026 года в рижской галерее Daugava пройдет выставка Лаймы Пунтуле «Черный. Синий. Красный. Заметки о существовании». Экспозиция будет открыта по адресу: улица Аусекля, 1, вход со стороны улицы Элизабетес.
Сотрудничество галереи с Лаймой Пунтуле началось еще в 90-е годы прошлого века. Тогда художница воспринималась как очень перспективный автор. Настоящим открытием стали ее рисунки и работа в анимации. Однако затем сотрудничество прервалось: в то время покупатели искусства еще не были готовы к живописи Пунтуле. Она изображала не то, что видит, а то, что чувствует, думает и знает.
Несмотря на это, галерея включала ее работы в зарубежные выставки. В частности, картины Пунтуле были представлены в Мадриде, в Sala Milares, где демонстрировались произведения 21 латвийского художника. Тогда Лайма Пунтуле была молодой художницей с ярко-рыжими волосами и очень убедительным талантом. Она родилась в 1963 году и окончила Латвийскую академию художеств. Сейчас уже 12 лет живет с семьей в Копенгагене.
Несколько лет назад не удалось увидеть выставку художницы в Юрмале, поэтому было решено попросить ее подготовить для галереи Daugava в Риге отдельную коллекцию живописи.
Эксперт в области креативных индустрий Илзе Гайлите-Холмберга отмечает, что эта выставка раскрывает живопись как экзистенциальное действие — тихое и всеобъемлющее присутствие во времени и пространстве. По ее словам, здесь живопись выступает не как изображение, а как присутствие; не как рассказ, а как запись о самом существовании в его изменчивости.
Каждая работа воспринимается как интимная заметка в более широком личном опыте о том, что значит существовать, чувствовать, оставаться и исчезать. Художница работает с ограниченной палитрой — черным, синим и красным цветами, используя их не символически, а как своего рода фиксацию состояния: тишины, дистанции и присутствия.
В этой серии работ автор отказывается от завершенной повествовательности и очевидной ясности. Картины не складываются в линейный рассказ, а создают многослойный поток ассоциаций, балансирующий между ощущением и невозможностью его выразить, между желанием остаться и неизбежным отдалением.
Выставка приглашает зрителя к замедленному, внимательному присутствию, в котором само смотрение становится соучастием в этой хрупкой форме бытия. Здесь чувство возникает раньше слова, а смысл — раньше формулировки. Как подчеркивает Илзе Гайлите-Холмберга, эти работы не рассказывают историю — они фиксируют состояние.