"Мы не против повышения зарплат": сколько на самом деле получают сотрудники тюрем в Латвии
В обществе существует мнение, что сотрудники тюрем получают высокие зарплаты. Однако реальность оказалась иной: глава системы исполнения наказаний Дмитрий Калинс раскрыл реальные цифры и проблемы отрасли.
Распространенное представление о высоких зарплатах сотрудников тюрем в Латвии не соответствует действительности. Об этом рассказал начальник Управления мест заключения, полковник Дмитрий Калинс. По его словам, стартовая зарплата сотрудников, занимающихся охраной и надзором за заключенными, составляет примерно 1480 евро на бумаге.
Однако из-за специфики работы итоговый доход формируется с учетом сменного графика: «Работа организована посменно, туда добавляются ночные часы, праздничные часы, и в итоге зарплата на руки с доплатами составляет около 1400 евро».
Таким образом, несмотря на высокую ответственность и сложные условия службы, уровень оплаты остается относительно умеренным. Калинс отметил, что в системе рассчитывают на повышение зарплат и полностью поддерживают такие инициативы: «Мы со своей стороны надеемся на это, поддержим и не будем возражать против повышения зарплат».
Он подчеркнул, что рост оплаты труда напрямую влияет на привлечение новых сотрудников: «Мы собрали статистику и показываем, какой эффект дает повышение зарплат — действительно, в систему приходит больше людей».