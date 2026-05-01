В Сигулде стартовал Латвийский парад саженцев: туда едут даже из Эстонии, Финляндии и Литвы
В Сигулде стартовал 22-й Латвийский парад саженцев — одно из главных весенних событий для садоводов. В этом году на Праздничной площади соберутся около 150 производителей растений со всей Латвии, а посетителям предложат не только саженцы, выращенные именно в местных хозяйствах, но и ярмарку, консультации, семейную программу и даже «гардероб» для купленных растений.
В этом году на Латвийском параде саженцев, который проходит 1 и 2 мая, ожидается широкое представительство участников: планируется, что в нем примут участие около 150 производителей саженцев из всех регионов Латвии, а также в общей сложности до 300 торговцев и участников.
Латвийский парад саженцев традиционно собирает производителей растений, любителей садоводства и семьи со всей Балтии, открывая садовый сезон. Главная и неизменная особенность мероприятия — принцип, согласно которому здесь демонстрируются и продаются только выращенные в Латвии саженцы. Это растения, выращенные в хозяйствах местных производителей, приспособленные к климатическим условиям Латвии и основанные на многолетнем профессиональном опыте.
В этом году посетителям будет доступен широкий выбор выращенных в Латвии саженцев: плодовые деревья, ягодные кустарники, саженцы клубники, декоративные деревья и кусты, летние и многолетние цветы, травянистые многолетники, клубневые и луковичные цветы, пряные травы и другие садовые растения. Рядом с производителями саженцев будет работать ярмарка ремесленников и домашних производителей, а также будет представлен ассортимент садовых товаров и техники.
До сих пор самый большой зафиксированный поток посетителей Латвийского парада саженцев составлял около 30 000 человек. Особенно популярно мероприятие среди покупателей из Эстонии и Финляндии, однако в последние годы за местными саженцами в Латвию приезжают и покупатели из Литвы.
Координатор мероприятия Иева Дамберга отмечает, что на литовском рынке много саженцев из Польши, поэтому литовцы едут в Латвию, чтобы купить именно выращенные здесь растения.
Латвийский парад саженцев — это не только место торговли, но и площадка для обмена знаниями. Посетители смогут встретиться с производителями, задать вопросы и получить советы по выбору растений, посадке и уходу за ними. Программа мероприятия предусматривает активности для всей семьи: для детей будут доступны творческие мастерские, мастер-классы, конкурсы и другие занятия.
За годы проведения у организаторов появились и свои традиции. Одна из них — «гардероб для саженцев», где посетители могут удобно оставить купленные растения до отъезда домой, а также получить помощь с их доставкой до транспорта. В этом году во время мероприятия пройдет и благотворительный аукцион растений. Вырученные средства направят на создание спортивной площадки для многофункционального центра социальной реабилитации и поддержки людей с расстройствами аутистического спектра Atver durvis Betānijā.
Кроме торговли саженцами, для посетителей подготовлена культурная программа, которая создается в сотрудничестве с Центром культуры и туризма Сигулдского края и местными коллективами художественной самодеятельности.
Мероприятие организует Общество производителей саженцев — отраслевая организация, которая более чем за 20 лет превратила Парад саженцев в заметное событие и традицию садоводческой отрасли. Общество также является автором идеи мероприятия и владельцем бренда Stādu parāde.
Вход на мероприятие и парковка - бесплатные.