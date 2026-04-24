В Риге 4 мая будут отмечать восстановление независимости весь день: главные события праздника
4 мая в Риге отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвийской Республики. Самоуправление подготовило широкую праздничную программу для рижан и гостей города.
Уже с 10:00 утра у памятника Свободы все желающие смогут принять участие в создании цветочной композиции «Цветочная Латвия» — вместе составить цветущую карту страны как символ единства и взаимного уважения. Торжественная церемония возложения цветов с участием государственных и муниципальных должностных лиц начнется в 10:30, а в 12:00 на площади Свободы пройдет дефиле духового оркестра латвийских школ.
В Верманском саду с 12:00 до 16:00 состоится семейный праздник «Мы все вместе — в Латвии!». Посетителей ждут творческие и экологические мастерские, занятия для детей, фотозона, настольный хоккей и показательные выступления чемпиона Европы и мира по настольному хоккею Эдгара Цайчса. На сцене выступят детские коллективы Knīpas un Knauķi, Kolibri, Podziņas, Momo и Poppy, а в 15:00 программу завершит спектакль Willas teātris «Лимонад».
На Ратушной площади с 12:00 до 15:00 пройдет акция «Надень народный костюм в честь Латвии». В этом году также отметят 35-летие Центра народного костюма Senā klēts. С 14:10 состоится традиционное шествие в народных костюмах, которое завершится возложением цветов у памятника Свободы и песней «Daugav’ abas malas».
В течение всего дня в кинотеатре Splendid Palace пройдет марафон латвийского кино. С 13:00 до 23:00 фильмы будут показывать в обоих залах кинотеатра, вход на сеансы бесплатный.
Главная вечерняя программа «Моя Латвия — моя ответственность» пройдет на площади Свободы с 15:00 до 22:00. В концерте встретятся традиционная и современная музыка. Выступят фольклорные, вокальные и танцевальные коллективы, Elza Rozentāle с этноджазовым квартетом, постфолк-группа Rikši и другие артисты.
Кульминацией вечера станет концерт-история «Весна. Вечная молодость», который начнется в 20:30. В нем примут участие Интарс Бусулис, Андрис Сеянс, Рейнис Сеянс, Раймонд Тигулс, Latvian Voices, Knīpas un Knauķi, смешанный хор Emīla Dārziņa и другие музыканты. Программа посвящена 4 мая как дню пробуждения, преемственности поколений и мечты о свободной Латвии.
Праздничные концерты пройдут и в рижских микрорайонах.