В Риге 4 мая будут отмечать восстановление независимости весь день: главные события праздника

В Верманском саду с 12:00 до 16:00 состоится семейный праздник «Мы все вместе — в Латвии!». Посетителей ждут творческие и экологические мастерские, занятия для детей, фотозона, настольный хоккей и показательные выступления чемпиона Европы и мира по настольному хоккею Эдгара Цайчса. На сцене выступят детские коллективы Knīpas un Knauķi, Kolibri, Podziņas, Momo и Poppy, а в 15:00 программу завершит спектакль Willas teātris «Лимонад».