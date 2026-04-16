Фестиваль тюльпанов и весенних цветов в Пакруойской усадьбе (2026)
Парк усадьбы площадью около 10 гектаров в этом году превратился в живую весеннюю картину, где расцвели более 5 миллионов тюльпанов ...
Один из самых ожидаемых фестивалей сезона стартует уже в выходные: чем будет удивлять Пакруойская усадьба
Уже в эти выходные в Пакруойской усадьбе стартует одно из самых ожидаемых событий сезона — пятый фестиваль тюльпанов и весенних цветов «Ренессанс». Парк усадьбы площадью около 10 гектаров превратится в живую весеннюю картину, где расцветут более 5 миллионов тюльпанов и других весенних цветов. Первых вестников весны посетители могут увидеть уже сейчас — территорию украшают нарциссы, гиацинты, анемоны, а совсем скоро все пространство наполнят и первые тюльпаны.
Активности и открытия, вдохновленные Ренессансом
Идея темы Ренессанса для фестиваля возникла очень естественно, наблюдая за самой природой. После зимнего покоя все возрождается, укрепляется и расцветает заново. Точно так же в эпоху Ренессанса в Европе возродились искусство, наука и творческий потенциал человека. Мы хотели передать это ощущение посетителям, чтобы каждый, прогуливаясь среди миллионов цветов, почувствовал не только весну, но и вдохновение для нового начала, — рассказывают организаторы фестиваля.
Программа этого года включает не только впечатляющие цветочные экспозиции, но и разнообразные познавательные и творческие активности. Созданный на территории усадьбы маршрут приглашает исследовать разные локации, а мастерские изобретений, вдохновленные идеями Леонардо да Винчи, позволят ближе познакомиться с инновациями эпохи Ренессанса.
Посетители смогут сами стать частью шедевров живописи Ренессанса, участвуя в «живых картинах» среди цветов, услышать истории о великих географических открытиях, познакомиться с историей первой литовской книги, а также принять участие в творческих занятиях и играх для детей. В хозяйственной части усадьбы гостей ждут животные и аутентичный ритм усадебной жизни.
Период массового цветения и тренды тюльпанов
Цветение начинается с ранних весенних цветов — анемонов, подснежников, мускари, гиацинтов и нарциссов, а затем парк наполняется сотнями сортов тюльпанов, создавая постоянно меняющуюся панораму красок.
Каждый год на фестивале представлены новые, ранее не показанные сорта тюльпанов. Долгое время вдохновение черпалось у самых известных цветочных фестивалей Нидерландов, однако сегодня, накопив опыт и сформировав четкое творческое видение, Пакруйоская усадьба сама становится законодателем тенденций и своего рода создателем весенних трендов, — рассказывает создатель цветочных композиций фестиваля Кристина Иванченко.
По выходным в определенные часы для посетителей будет открыт крупнейший цветочный магазин под открытым небом, где можно будет приобрести понравившиеся растения и унести с собой частичку фестиваля.
Фестиваль «Ренессанс» будет проходить всю весну, приглашая гостей возвращаться снова и снова, наблюдая, как меняются этапы цветения, расцветают новые краски и каждый раз по-новому раскрывается красота весны.