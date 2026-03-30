Жителей и гостей Риги приглашают на бесплатный фестиваль в самом сердце Старого города
18 апреля 2026 года на Домской площади в Риге пройдет фестиваль Vecrīgas Festivāls — однодневное бесплатное мероприятие, которое приглашает рижан и гостей города насладиться музыкой, угощениями и весенней атмосферой в самом сердце Старой Риги.
В программе:
- в 11:00 — детское утро с развлечениями для семей, специальный гость — детский ансамбль Dzeguzīte;
- в 15:00 — в ритмах зеленого бала гостей фестиваля будет развлекать группа Bitīt’ matos;
- в 18:00 — RAUM;
- в 19:00 — PND;
- в 20:30 — Labvēlīgais Tips;
- в 22:00 — OLAS.
В перерывах между выступлениями групп за настроение будут отвечать Том Гревиньш и другие диджеи.
На протяжении всего дня и вечера гостей будет радовать ярмарка местных ремесленников и домашних производителей, а также большая зона питания с разными торговцами едой.
Для семей подготовлена обширная программа детского утра. Развлечения будут и для взрослых, и для маленьких посетителей — начиная с семейных забегов в первой половине дня и продолжая множеством других активностей.
Пройдут игры по ориентированию, рыболовные челленджи, веселая ловля зайцев, фотоуголок и многие другие забавные занятия.
Феи создадут по-настоящему сказочную атмосферу с шоу мыльных пузырей, творческими мастерскими, играми и глиттер-преображениями. В свою очередь художественную атмосферу обеспечит арт-студия вместе — у каждого будет возможность создать свою работу и принять участие в общей выставке.
В мероприятии примут участие Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба и Служба неотложной медицинской помощи — посетители смогут осмотреть технику спасательных служб, познакомиться с ее оснащением и узнать больше о повседневной безопасности.
Детей порадуют надувные аттракционы, где можно будет вдоволь напрыгаться и повеселиться, а также карусели для всей семьи. В перерывах на сцене за веселую атмосферу будет отвечать детский диджей.
Желающие смогут проверить свою силу в испытании «Кто сильнее?», посоревноваться в турнире по новусу и принять участие в других увлекательных активностях. У всех, кто интересуется скалолазанием, будет возможность испытать себя, а самые активные и сильные смогут поучаствовать в специальных конкурсах. Организаторы обещают еще много сюрпризов, поэтому призывают следить за новостями.
Для посетителей вход на мероприятие будет бесплатным. Фестиваль проводится при финансовой поддержке программы софинансирования Рижского самоуправления «Поддержка коммерсантов в организации публичных мероприятий».