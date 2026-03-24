Мировая джазовая сенсация Нубия Гарсия впервые выступит в Балтии - уже 11 апреля в Риге
Одна из самых ярких и востребованных молодых саксофонисток мира Нубия Гарсия (Nubya Garcia), впервые в своей карьере выступит в странах Балтии. Её концерт в Риге, который пройдёт 11 апреля в концертном зале Palladium, станет одним из самых ожидаемых событий фестиваля Pink Noise Riga и обещает незабываемый, свободный и наполненный энергией музыкальный опыт.
В разговоре с организатором фестиваля Айгаром Нордсом британская саксофонистка рассказала, чего ждёт от рижской публики и почему этот концерт будет особенным.
Главные акценты из разговора с Нубией Гарсией
Спонтанность и взаимодействие высшего уровня. Концерты Нубии Гарсии отличаются отсутствием жёсткого сет-листа. Такая полная музыкальная свобода возможна только при идеальной сыгранности коллектива. В Риге она выступит со своими постоянными партнёрами: Лайлом Бартоном (клавишные), Сэмом Джонсом (ударные) и Максом Лютертом (контрабас). Поклонников её последнего альбома Odyssey также ждут сюрпризы — благодаря живому взаимодействию музыкантов композиции на сцене звучат по-новому.
Что делает концерт по-настоящему легендарным? По словам Гарсии, магия рождается из синергии — когда и артисты, и публика полностью присутствуют в моменте. «Мы живём в мире, где людям часто трудно быть здесь и сейчас», — отмечает она. Её цель — создать пространство, в котором каждый слушатель чувствует себя вовлечённым и особенным. Именно такой открытости она ждёт от рижской аудитории.
Особый сюрприз для ценителей саксофона. Рижский концерт станет важным событием не только для любителей джаза, но и для ценителей инструмента. Гарсия сыграет на совершенно новом тенор-саксофоне, созданном специально для неё мастером Дейвом Уокером. Инструмент украшен гравировкой змеи на шейке (вдохновлённой саксофоном Джонни Ходжеса) и станет одним из первых публичных выступлений с этим уникальным инструментом.
Как подготовиться к концерту? Тем, кто только открывает для себя джаз, Нубия рекомендует два альбома: классическую сольную работу Херби Хэнкока The Piano и альбом Джошуа Редмана Wish, который она в юности знала наизусть.
Программа весенней сессии Pink Noise Riga:
10 апреля — Laryssa Kim
Открытие весенней сессии в культурном пространстве M/House of Jazz с итало-конголезской певицей Лариссой Ким. Её музыка сочетает вокал, электронику и электроакустические звуковые ландшафты.
10 апреля — Three Voices Session
Концерт молодых талантов: Герда Тимрота, JULIANNA и Мария Валмиера.
11 апреля — квартет Нубии Гарсии
Выступление в Palladium. Лондонская артистка, номинант на Mercury Prize и автор признанных альбомов Odyssey и Source, представит уникальное сочетание джаза, даба, R&B и классической музыки.
Перед концертом DJ Томс Гревиньш представит специальную программу Jazz on Vinyl, а после — джем-сейшн в M/House of Jazz.
Также 11 апреля в 12:00 в M/House of Jazz пройдёт детская программа Blues for Kids.
12 апреля — Intars Busulis Lush Life Quintet
Заключительный вечер в Музыкальном доме Daile. Квинтет представит программу, вдохновлённую столетием Джона Колтрейна, а также премьеру композиции «Sulīgā dzīve».
