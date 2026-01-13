Рига готовится ко Дню всех влюбленных: 13 февраля в Palladium сыграют культовые саундтреки о любви
13 февраля на сцене концертного зала Palladium состоится концерт «Love Is…» или «Легендарные саундтреки о любви», где симфонический оркестр Tynda.music исполнит лучшие музыкальные работы о любви.
Это концерт будет анонсом, который приурочен ко Дню всех влюбленных. Именно поэтому гости концерта услышат знаменитые работы из таких фильмов, как «Titanic», «La La Land», «A Star Is Born», «Twilight» и других культовых фильмов, сообщает портал balticevents.info.
Музыка в «Titanic» стала одним из ключевых элементов восприятия фильма. Композитор Джеймс Хорнер выстроил партитуру вокруг повторяющихся лейтмотивов, усиливающих тему неизбежности и утраты. Песня «My Heart Will Go On» в исполнении Селин Дион получила «Оскар» и стала одной из самых узнаваемых кино-композиций в истории, окончательно закрепив эмоциональный образ фильма в массовой культуре.
В «La La Land» музыка является частью драматургии и структуры повествования. Композитор Джастин Гурвиц использует джазовые мотивы и классические мюзикловые формы, чтобы подчеркнуть конфликт между личными чувствами и профессиональными амбициями героев. Композиции «City of Stars» и «Another Day of Sun» получили международное признание, а сам саундтрек был отмечен премией «Оскар» за лучшую музыку.
A «Star Is Born» строится вокруг музыки как центрального элемента сюжета. Песни создавались как часть экранного образа персонажей и исполнялись актёрами вживую, что придало им документальную достоверность. Композиция «Shallow» получила «Оскар» и несколько премий «Грэмми», став не только ключевым моментом фильма, но и самостоятельным музыкальным высказыванием о близости, страхе и уязвимости.
В «Twilight» музыка выполняет атмосферную функцию, формируя эмоциональный фон истории. Композитор Картер Бёруэлл сочетает минималистичные оркестровые темы с инди- и альтернативной музыкой, что отличало фильм от других подростковых драм того времени. Саундтрек не получил крупных академических наград, но стал важной частью идентичности фильма и сыграл значительную роль в формировании его фанатской аудитории.
Объединяет эти фильмы подход к музыке как к смысловому инструменту: она не просто сопровождает действие, а помогает раскрывать характеры, усиливать драму и закреплять эмоциональное впечатление от истории.