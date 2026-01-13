Рига готовится ко Дню всех влюбленных: 13 февраля в Palladium сыграют культовые саундтреки о любви

A «Star Is Born» строится вокруг музыки как центрального элемента сюжета. Песни создавались как часть экранного образа персонажей и исполнялись актёрами вживую, что придало им документальную достоверность. Композиция «Shallow» получила «Оскар» и несколько премий «Грэмми», став не только ключевым моментом фильма, но и самостоятельным музыкальным высказыванием о близости, страхе и уязвимости.