airBaltic признана одной из самых безопасных авиакомпаний в мире. Удивлены?

По ее словам, за последние три года количество инцидентов на один рейс было крайне низким, а серьезных происшествий не зафиксировано вовсе. Репутация авиакомпании в сфере безопасности продолжает улучшаться, что отражает профессионализм и самоотдачу команды. Петерсен также подчеркнула, что этот результат особенно значим с учетом сложных зимних условий, включая частые и интенсивные снегопады.