160 тысяч долга и закрытый план спасения: завод приводных цепей Ditton признан неплатежеспособным

По данным Firmas.lv, у предприятия есть четыре обеспечения. В 2024 году оборот Ditton Pievadķēžu rūpnīca составил 3,264 миллиона евро, что на 1% меньше, чем в 2023 году, а убытки предприятия сократились в 2,6 раза и составили 660 204 евро, сообщает Firmas.lv. В годовом отчете руководства компании говорится, что в течение 2024 года компания продолжала реализовывать программу минимизации убытков, оптимизируя внутреннюю структуру, инфраструктуру, интеллектуальные и человеческие ресурсы. Ditton видел возможности для роста в концентрации производства на технологически сложных продуктах с высокой добавленной стоимостью, а также в активизации роста услуг и работ вне основного производства.