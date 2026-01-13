Более 160 тысяч долга: завод приводных цепей Ditton признан неплатежеспособным
Латгальский районный суд признал даугавпилсский завод приводных цепей Ditton pievadķēžu rūpnīca неплатёжеспособным.
Даугавпилсский производитель приводных цепей АО "Ditton pievadķēžu rūpnīca" признан неплатежеспособным, свидетельствует информация Регистра неплатежеспособности.
Латгальский районный суд признал предприятие неплатежеспособным в понедельник, 12 января. Крайний срок подачи заявления кредиторами - 13 февраля. Суд назначил администратором неплатежеспособности Гундегу Крейце. Ditton pievadķēžu rūpnīca на 7 января этого года имело налоговый долг в размере 162 881 евро.
7 октября 2025 года в Латгальском районном суде был начат процесс правовой защиты предприятия, но 17 декабря дело было закрыто, поскольку план мер по правовой защите не был поддержан большинством кредиторов, как того требует закон о неплатежеспособности.
По данным Firmas.lv, у предприятия есть четыре обеспечения. В 2024 году оборот Ditton Pievadķēžu rūpnīca составил 3,264 миллиона евро, что на 1% меньше, чем в 2023 году, а убытки предприятия сократились в 2,6 раза и составили 660 204 евро, сообщает Firmas.lv. В годовом отчете руководства компании говорится, что в течение 2024 года компания продолжала реализовывать программу минимизации убытков, оптимизируя внутреннюю структуру, инфраструктуру, интеллектуальные и человеческие ресурсы. Ditton видел возможности для роста в концентрации производства на технологически сложных продуктах с высокой добавленной стоимостью, а также в активизации роста услуг и работ вне основного производства.