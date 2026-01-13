Рекорд за 13 лет: в Латвии выросла активность доноров крови

В прошлом году в Латвии наблюдалась самая высокая активность доноров крови за последние 13 лет, но в то же время увеличился и спрос на кровь в медицинских учреждениях, свидетельствуют данные Государственного центра доноров крови. По всей Латвии было сдано 63 707 порций цельной крови, что на 1375 больше, чем в предыдущем году. Общее число доноров в прошлом году выросло до 36 026 человек, тогда как в 2024 году кровь сдавали 35 000 человек.