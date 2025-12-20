Предпраздничные выходные: Рига и Даугавпилс приглашают на ярмарки и концерты

В субботу с 11 до 15 здесь будут отмечать Рождество с народными танцами, песнями и мастер-классами. Праздник начнется с танцев у трактира Priedes krogs, продолжится песнями и играми фольклорной группы Kokle. Гостей ждут мастер-классы по выпечке пряников и пирогов, изготовлению зимних масок, рождественской мышки, а также гадание на счастье в кузнице. В 13 часов стартует традиционное шествие с бревном, которое завершится его сожжением как символом прощания со всем плохим в уходящем году и встречи нового солнечного года.