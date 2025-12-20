Предпраздничные выходные: Рига и Даугавпилс приглашают на ярмарки и концерты
В эти выходные в Латвии пройдут многочисленные рождественские мероприятия — ярмарки, концерты и народные гуляния в Риге, Даугавпилсе и Латвийском этнографическом музее под открытым небом.
Эти выходные обещают стать по-настоящему праздничными и подойдут как для семейного отдыха, так и для всех, кто хочет прочувствовать атмосферу грядущего Рождества.
Рига: Домская площадь
Начиная с этих выходных на рождественской ярмарке на Домской площади, помимо изделий латвийских домашних производителей и ремесленников, посетителей ждет насыщенная культурная программа.
В субботу на сцене выступят детский вокальный ансамбль Poppy, студия развития голоса Kantilena, фольклорная группа Saulesmeitas, певица Mada, фольклорный коллектив Tarkšķi из Иецавы, Рижский танцевальный клуб. В 21:00 выступит Элизабете Гайле, а завершит вечер Катрина Диманта.
В воскресенье на сцену выйдут группы Dzilna, детский вокальный ансамбль Karameles и группа традиционного пения Saucējas.
Рига: Калнциемский квартал
В субботу и воскресенье рождественская ярмарка пройдет и в квартале Калнциема в Риге. Гостей ждут изделия латвийских ремесленников, фермеров и домашних производителей, а также современная керамика на pop-up ярмарке в галерее.
В субботу можно будет встретиться с командой Dirty Deal Teatro и приобрести билеты на спектакли января и февраля, а также принять участие в интерактивных мероприятиях. На сцене во дворе выступят шесть детских и молодежных фольклорных и вокальных коллективов, в том числе Krulla, Kukaini, Kukuragi, Knipas un knauķi, Karameles и Oglīte. В воскресенье у дизайн-студии Bourzma все желающие смогут изготовить собственную сумку в технике шелкографии.
Латвийский этнографический музей под открытым небом
В субботу с 11 до 15 здесь будут отмечать Рождество с народными танцами, песнями и мастер-классами. Праздник начнется с танцев у трактира Priedes krogs, продолжится песнями и играми фольклорной группы Kokle. Гостей ждут мастер-классы по выпечке пряников и пирогов, изготовлению зимних масок, рождественской мышки, а также гадание на счастье в кузнице. В 13 часов стартует традиционное шествие с бревном, которое завершится его сожжением как символом прощания со всем плохим в уходящем году и встречи нового солнечного года.
Даугавпилс: площадь Виенибас
В субботу с 10 до 16 на площади Виенибас пройдет рождественская ярмарка с участием более 100 торговцев из разных регионов Латвии, Литвы и других стран. Посетители смогут приобрести продукты — домашние копчености, хлеб и кондитерские изделия, мед, травяные чаи, напитки, специи, изделия из чеснока, зерновые продукты, растительные масла, а также сельскохозяйственную продукцию, домашний сыр, сладости и изделия из облепихи и айвы.
Широко будет представлено ремесло и прикладное искусство: плетеные корзины, деревянная кухонная утварь, свечи из пчелиного воска, мыло, лечебные мази и средства по уходу за телом из натуральных ингредиентов, изделия из шерсти и кожи, украшения из янтаря, камня и других материалов, а также сувениры. В ярмарке также примут участие художники, представляющие свои картины, изделия из металла и предметы интерьера.