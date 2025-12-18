10 января в Риге состоится самое громкое бойцовское шоу Латвии BAZARA 0 Fight Club III
BAZARA 0 Fight Club III пройдет 10 января 2026 года в Xiaomi Arena в Риге. Уже третье мероприятие стремительно развивающейся бойцовской серии BAZARA 0 соберет ведущих латвийских бойцов и спортсменов из-за рубежа, которые сразятся по специальным гибридным правилам. Шоу обещает зрителям адреналиновые поединки с высококлассным техническим оформлением, поднимая балтийские бойцовские ивенты на новый уровень.
Команда BAZARA 0 уже доказала свою состоятельность первыми двумя шоу. BAZARA 0 Fight Club II, который состоялся 8 мая 2025 года, включал 10 поединков по гибридным правилам в клетке, тогда как третье шоу предложит расширенную программу из 12 пар. Среди главных ожидаемых боев — выяснение отношений между латвийским шоуменом Кристапом Зутом и боксёром Францисом Розенталсом, бой за пояс чемпиона BAZARA 0 Fight Club в категории Pound-for-Pound по кикбоксингу между легендами латвийского кикбоксинга Зауром Джавадовым и Кристапом Зиле, а также поединок тяжеловесов Артура Скабарниекса и Квентина «Рускова» Домингоса. В шоу также примут участие бывший чемпион Европы по версии WBO в боксе Ричардс Болотникс, чемпион мира ADCC Хасан Межиев, братья Аукштикални и другие.
Основатель BAZARA 0 Даник Весненок неоднократно подчеркивал, что его долгосрочная цель — создать лучший бойцовский шоу-проект в Латвии.
«BAZARA 0 Fight Club III — это потенциально крупнейшее бойцовское шоу в истории Латвии, созданное специально для латвийской публики и Латвии», — комментирует Весненок. — «Мы старались не привлекать чрезмерное количество международных звезд, а сосредоточиться на лучших бойцах из нашей страны, чтобы создать самые зрелищные и интересные поединки. Вся команда работает интенсивно. Мы готовим мощные визуальные решения и атмосферу, заботимся о том, чтобы всё — и в клетке, и за её пределами — проходило на высочайшем уровне. Я сам был бойцом, поэтому мы делаем всё возможное, чтобы и сами спортсмены получали удовольствие от этого процесса. Думаю, это крупнейшее мероприятие, которое мы способны организовать в пределах Латвии — но это не предел. Всегда можно сделать лучше. Пусть всё получится!»
Двери арены откроются в 18:00, начало главного шоу — в 19:00. Билеты доступны в Biļešu Serviss. Партнерами шоу являются OlyBet Sporta bārs, Lucky Punch Energy Drink, SlotsFighter.com, Baltic Watches и другие.