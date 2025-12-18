10 января в Риге состоится самое громкое бойцовское шоу Латвии BAZARA 0 Fight Club III

«BAZARA 0 Fight Club III — это потенциально крупнейшее бойцовское шоу в истории Латвии, созданное специально для латвийской публики и Латвии», — комментирует Весненок. — «Мы старались не привлекать чрезмерное количество международных звезд, а сосредоточиться на лучших бойцах из нашей страны, чтобы создать самые зрелищные и интересные поединки. Вся команда работает интенсивно. Мы готовим мощные визуальные решения и атмосферу, заботимся о том, чтобы всё — и в клетке, и за её пределами — проходило на высочайшем уровне. Я сам был бойцом, поэтому мы делаем всё возможное, чтобы и сами спортсмены получали удовольствие от этого процесса. Думаю, это крупнейшее мероприятие, которое мы способны организовать в пределах Латвии — но это не предел. Всегда можно сделать лучше. Пусть всё получится!»