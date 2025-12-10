"Путешествие в полночь" в Театре Чехова: новогодний мюзикл о том, как научиться жить "здесь и сейчас"

«От смешного до трогательного, от улыбки до ностальгии – эта история о каждом из нас, кто когда-либо ощущал ежедневный бег современной жизни. И только тогда, когда мы, остановившись, оказываемся способны взглянуть на себя-сегодняшнего, здесь и сейчас, начинается настоящее чудо – наша жизнь. «Путешествие в полночь» – о смелости жить здесь и сейчас. Не вчера. Не завтра. Именно сегодня», – говорит драматург постановки Артурс Дицис.