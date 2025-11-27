Проект 10 Tenors готовит в Риге уникальное музыкальное шоу с участием латвийских артистов

Программа концерта охватывает самые узнаваемые мировые хиты - от культовых рок-треков Queen, энергичных композиций Тома Джонса и баллад Эда Ширана до бессмертных песен Фрэнка Синатры, а также любимых итальянских и латиноамериканских мелодий, таких как "O Sole Mio", "Torna a Surriento", "La Bamba" и "Besame Mucho" и самых ярких оперных арий Верди и Пуччини. От поп-рока до нестареющих мировых мелодий - музыка, которая объединяет поколения, звучит без границ и понятна каждому.