Организаторы конкурса "Таланты Инессы Галанте" приглашают зрителей на финал в Малый зал к/з "Дзинтари"

На протяжении всего дня, с 9:30 до 17:30 финалисты будут состязаться за звание почетных лауреатов конкурса. В исполнении молодых одаренных исполнителей со сцены прозвучат произведения мировых прославленных композиторов. Организаторы приглашают всех желающих посетить это яркое музыкальное событие, вход свободный. С подробным расписанием выступлений можно ознакомиться на официальном сайте конкурса. Прямая трансляция с мероприятия будет проходить на YouTube канале конкурса и на портале Jauns.lv.