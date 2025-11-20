Mr. Worldwide возвращается: Pitbull устроит взрывной концерт в Риге в 2026 году
Mr. Worldwide возвращается! После аншлагов, вирусных фан-флешмобов и энергетического безумия тура «European Party After Dark» Pitbull объявляет новое мировое турне и 29 июля 2026 года взорвёт Большую эстраду в Межапарке. Миллиарды стримов, платиновые хиты, культовый образ и особый гость — Lil Jon — обещают Риге ночь, которая войдёт в историю как самая жаркая вечеринка следующего лета.
После триумфального тура «European Party After Dark» в 2025 году, который собрал полные арены и породил вирусное фан-движение «The Bald E’s», Pitbull снова готов превратить сцену в эпицентр вечеринок! Фанаты, вдохновленные культовым образом артиста, с гордостью надевали «лысые» шапочки и называли себя «The Bald E’s». Это движение захватило соцсети, объединив поклонников по всему миру юмором, креативом и энергией, празднующими неповторимый стиль Pitbull.
Сценическое имя Pitbull – символ настойчивости и силы. Как и пёс этой породы, который в пылу схватки никогда не отпускает свою добычу, пока не победит. «Укус железный!» - говорит артист, видя в этом отражение своего характера. Armando Christian Pérez, более известный как Mr. Worldwide, с юных лет верил: жизнь – это борьба, а успех – награда за верность своим мечтам. В 17 лет Armando встретил продюсера и менеджера Irv Gotti – человека, открывшего множество рэп-звёзд и считающегося архитектором слияния хип-хопа и R&B. Именно он посоветовал Pitbull перестать просто фристайлить под чужие биты и начать писать собственные песни.
В 2001 году Pitbull ненадолго оказался под крылом лейбла Uncle Luke - основателя поджанра Miami Bass 80-х, - и участвовал в записи его альбома «Somethin' Nasty».
Уже в следующем году Армандо появился как приглашённый артист в альбоме Lil Jon and the East Side Boyz - «Kings of Crunk». Песня Pitbull «Oye» вошла в саундтрек к фильму «2 Fast 2 Furious», а также он выпустил несколько микстейпов с примерами фристайла и ремиксами на популярные рэп-треки.
Круг его слушателей расширился также благодаря многочисленным сотрудничествам с известными артистами - ll с самого начала карьеры часто выступал в качестве приглашённого музыканта, а позже сам звал других исполнителей в свои песни.
Список артистов разных жанров, с которыми он сотрудничал, огромен - достаточно упомянуть Jennifer Lopez, Shakira, GipsyKings, Ricky Martin и Enrique Iglesias.
Его хиты звучат на аренах, вечеринках и радиостанциях по всему миру.
Pitbull остаётся верен своим латино-корням - помогает школам, вдохновляет молодёжь и открыто критикует коммунистическую партию своей родины - Кубы, в 2021 году призывая мировых лидеров поддержать протесты на острове.
Тур «I’m Back» продолжает праздновать уникальную фан-культуру и обещает невероятную энергетику вечеринки. Зрителей ждёт ещё более впечатляющее шоу с захватывающими визуальными эффектами, взрывной пиротехникой и фирменным энергичным исполнением Pitbull.
Объединяя музыку, световые решения и спецэффекты - вместе с его группой «The Agents» и танцовщицами «The Most Bad Ones» - концерт подарит всем присутствующим незабываемую, единственную в своём роде и по-настоящему взрывную вечеринку.