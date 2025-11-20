Mr. Worldwide возвращается: Pitbull устроит взрывной концерт в Риге в 2026 году

Сценическое имя Pitbull – символ настойчивости и силы. Как и пёс этой породы, который в пылу схватки никогда не отпускает свою добычу, пока не победит. «Укус железный!» - говорит артист, видя в этом отражение своего характера. Armando Christian Pérez, более известный как Mr. Worldwide, с юных лет верил: жизнь – это борьба, а успех – награда за верность своим мечтам. В 17 лет Armando встретил продюсера и менеджера Irv Gotti – человека, открывшего множество рэп-звёзд и считающегося архитектором слияния хип-хопа и R&B. Именно он посоветовал Pitbull перестать просто фристайлить под чужие биты и начать писать собственные песни.