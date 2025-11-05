В Риге выступит невероятный Димаш Кудайберген - вокальные способности певца действительно впечатляют

В его голосе умещается три - баритон, тенор и альтино. Он играет на разных инструментах и поет на девяти языках в самых разнообразных жанрах: от оперы до рэпа, от рока до народной музыки, используя в своем творчестве технику кроссовера. Вокальные способности Димаша Кудайбергена действительно впечатляют, ведь его голос охватывает почти весь диапазон фортепиано и даже выходит за его пределы.