Детективная история всех времен: премьера спектакля "Убийство в Восточном экспрессе" в Театре Чехова
На этой неделе в Рижском русском театре Михаила Чехова встанет на рельсы легендарный «Восточный экспресс», а вместе с ним отправятся в путешествие и зрители, которым режиссер LAURA 8 ноября представит свою новую постановку «Убийство в Восточном экспрессе» по мотивам знаменитого романа. Спектакль посвящен 135-летию со дня рождения Агаты Кристи.
На сцене оживет одна из самых известных детективных историй всех времен – искрометная, интригующая и элегантная, как сам «Восточный экспресс». Легендарный сыщик Эркюль Пуаро отправляется в путь на поезде, где встречаются люди из разных стран, с разным положением и разными характерами. Всё кажется идеальным, пока одного из пассажиров не находят убитым.
Расследование Эркюля Пуаро на этот раз разворачивается не только как интригующая криминальная история, но и как путешествие во внутренний мир человека. За яркими фразами и изысканными костюмами скрываются вопросы, актуальные и для современного зрителя: где начинается осознание вины, где заканчивается справедливость, и всегда ли истина только одна?
Помимо спектакля, Рижский русский театр Михаила Чехова организует публичную дискуссию на тему: «Кто вправе вершить самый справедливый суд – судебная система, индивид, Бог?». Обсуждение состоится 14 ноября, в 18:00, в прямом эфире – это будет беседа в рамках цикла дискуссий «Без точки над i». Прямую трансляцию из Рижского русского театра Михаила Чехова можно будет посмотреть на портале LSM.lv, а также на странице в Facebook и YouTube-канале Театра Чехова.
Творческая группа, которой руководит режиссер LAURA, состоит из сценографа Синтии Екабсоне, художника по костюмам Анны Хейнрихсоне, авторов оригинальной музыки Каспарса Курдеко и Карлиса Аузиньша, видеохудожников Лауриса Абеле и Марциса Абеле, художника по свету Оскарса Паулиньша и переводчика Лины Овчинниковой.
В спектакле примут участие актеры Театра Чехова: Шамиль Хаматов, Екатерина Фролова, Наталия Живец, Александр Маликов, Володимир Гориславец, Татьяна Лукашенкова, Элина Барткевич, Иван Стрельцов, Вероника Плотникова, Евгений Пронин, Анатолий Фечин, Константин Никулин.
Театр Чехова рекомендует покупать билеты на спектакли заблаговременно и использовать возможность выбрать лучшие места в зале. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте «Biļešu serviss», а также в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
Ближайшие показы: 08.11., 09.11., 11.11., 21.11., 22.11. (13:00), 22.11. (19:00), 05.12.
Спектакль «Убийство в Восточном экспрессе» – на русском языке, c титрами на латышском и английском языках.