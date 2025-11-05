Детективная история всех времен: премьера спектакля "Убийство в Восточном экспрессе" в Театре Чехова

Расследование Эркюля Пуаро на этот раз разворачивается не только как интригующая криминальная история, но и как путешествие во внутренний мир человека. За яркими фразами и изысканными костюмами скрываются вопросы, актуальные и для современного зрителя: где начинается осознание вины, где заканчивается справедливость, и всегда ли истина только одна?