В Риге, Даугавпилсе и Лиепае пройдет премьера красочного ледового шоу "Волшебник в Стране Грез"

«Волшебник в Стране Грёз» — зрелищное музыкально-театральное представление, в создании которого задействована большая творческая команда из Латвии: хореографы, художники, сценографы, дизайнеры костюмов, композиторы и специалисты по свету и спецэффектам. Каждая деталь — от декораций до музыкального сопровождения — создаст магическую атмосферу, которая увлечёт и детей, и взрослых.