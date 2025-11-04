В Риге, Даугавпилсе и Лиепае пройдет премьера красочного ледового шоу "Волшебник в Стране Грез"
В декабре на крупнейших ледовых площадках Латвии пройдет премьера музыкально-театрального ледового шоу мирового уровня "Волшебник в Стране Грёз" с участием звезд фигурного катания из Латвии, Литвы и Эстонии. Создатели и организаторы постановки – авторы ледового шоу "Дюймовочка", с успехом представленного в прошлом году в Xiaomi Arēna и на других европейских площадках.
Представления состоятся 23 декабря в Лиепае (LOC Ledus halle), 26 декабря в Даугавпилсе (Daugavpils ledus halle) и 27 декабря в Риге (Xiaomi Arēna).
Добрая и светлая история, вдохновлённая сказочной повестью Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», предстанет в новом свете: на ледовой арене оживут Дороти и её верный пёс Тотошка, обаятельный Страшила, Железный Дровосек, Трусливый Лев, загадочные волшебницы и, конечно, таинственный Волшебник. Вместе с героями зрители отправятся в фантастическое путешествие по Стране Грёз — месту, где сбываются мечты.
«Волшебник в Стране Грёз» — зрелищное музыкально-театральное представление, в создании которого задействована большая творческая команда из Латвии: хореографы, художники, сценографы, дизайнеры костюмов, композиторы и специалисты по свету и спецэффектам. Каждая деталь — от декораций до музыкального сопровождения — создаст магическую атмосферу, которая увлечёт и детей, и взрослых.
В ледовом спектакле занято 24 фигуриста мирового уровня — участники чемпионатов мира и Европы, победители и лауреаты различных международных соревнований, а также акробаты, воздушные гимнасты и другие артисты из Латвии и стран Балтии.
Участники ледового спектакля продемонстрируют высочайший уровень технического мастерства и художественной выразительности: зрителей ждут сложные поддержки, вращения, прыжки, эффектные тодесы и грациозные синхронные дуэты. Пространство арены оживёт не только на льду — захватывающие трюки воздушных акробатов под куполом подчеркнут волшебную атмосферу происходящего.
«Волшебник в Стране Грёз» — это яркое культурное событие, рассчитанное на зрителей всех возрастов. Шоу станет достойным украшением новогодних праздников и прекрасным поводом провести вечер в атмосфере настоящего театра на льду.
Продюсер проекта, а также его участница Ольга Райковска/Якушина (Латвия) — международный мастер спорта, многократная чемпионка Латвии в танцах на льду, победитель и призёр международных соревнований, участник чемпионатов мира и Европы в танцах на льду.
Режиссёр-постановщик — Александр Якушин (Латвия) — международный мастер спорта, лауреат международных соревнований, участник чемпионатов мира и Европы, артист мировых ледовых шоу Disney on Ice и Kings on Ice.