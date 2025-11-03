После 11 лет молчания легендарный Moby снова едет в тур: Эстония и Литва в списке, а Латвия осталась за бортом

Родившись в Нью-Йорке в 1965 году, он начал изучать академическую музыку (фортепиано, гитара) и теорию музыки в возрасте 9 лет. В 80-х он увлекся панк-роком, играл в различных группах, а затем занялся диджеингом, но постепенно пришёл к собственной оригинальной музыке, первым известным примером которой стал сингл Go 1991 года. С тех пор вышло 22 студийных альбома Moby, общий тираж которых превысил 20 миллионов экземпляров. Музыкальный диапазон альбомов довольно широк: от электроники, техно и эмбиента до рока и даже панк-рока. Как правило, Moby сам исполняет весь или большую часть материала для альбомов.