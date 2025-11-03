После 11 лет молчания легендарный Moby снова едет в тур: Эстония и Литва в списке, а Латвия осталась за бортом
После долгих 11 лет тишины Moby возвращается на сцену — и этим летом выступит в странах Балтии. Его тур, посвящённый легендарному альбому Play, пройдёт 6 августа в Тарту и 8 августа в Вильнюсе, обещая поклонникам путешествие сквозь лучшие треки его карьеры — от Porcelain и Natural Blues до Lift Me Up и Extreme Ways. А вот Латвии в гастрольном графике нет.
После более чем десятилетнего перерыва Moby снова отправляется в концертный тур, который также будет включать выступления в странах Балтии - 6 августа на Тартуском певческом поле и 8 августа на сцене Вильнюсского парка Калну.
В ранней юности начав карьеру как панк-рокер, а затем перейдя к диджеингу и рейву, Moby более известен широкой публике стал благодаря альбому "Play" (1999), который был высоко оценен как критиками, так и обычными слушателями и вошел в список 500 лучших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Сочетая электронную музыку, блюз и фолк, он создал такие шедевры поп-музыки, как Honey, Porcelain, Flower, Why Does My Heart Feel So Bad?, Natural Blues, Bodyrock, ставшие теперь хрестоматийными.
Отмечая юбилей этого альбом, ставшего важной вехой в карьере Моби, и добавив ряд других его хитов, включая In This World, We Are All Made of Stars, Lift Me Up, In My Heart, Extreme Ways, Go, When It's Cold I'd Like To Die и другие, мы получаем практически идеальный сет-лист. Именно то, чего можно ожидать от Moby и его группы. Более того, теперь и в чуть более современной аранжировке.
Предварительная продажа билетов в сети Biļešu serviss:
- 4 ноября с 10:00 только для подписчиков ltips.lv
- 6 ноября с 10:00 только для абонентов развлекательной почты Biļešu serviss
- 7 ноября с 10:00 публичная продажа билетов
Разносторонний музыкант, певец, композитор, продюсер, режиссёр, писатель, фотограф, активный блогер, ярый борец за права животных и человека, в прошлом диджей и активист рейв-движения - всё это Ричард Мелвилл Холл, или Moby.
Родившись в Нью-Йорке в 1965 году, он начал изучать академическую музыку (фортепиано, гитара) и теорию музыки в возрасте 9 лет. В 80-х он увлекся панк-роком, играл в различных группах, а затем занялся диджеингом, но постепенно пришёл к собственной оригинальной музыке, первым известным примером которой стал сингл Go 1991 года. С тех пор вышло 22 студийных альбома Moby, общий тираж которых превысил 20 миллионов экземпляров. Музыкальный диапазон альбомов довольно широк: от электроники, техно и эмбиента до рока и даже панк-рока. Как правило, Moby сам исполняет весь или большую часть материала для альбомов.
Ряд композиций Moby получил дополнительную известность благодаря кинематографу, например, фильму "Пляж" с Леонардо Ди Каприо, сериалу "Борна" с Мэттом Дэймоном или Бондиаде Бонде "Завтра не умрёт никогда" с Пирсом Броснаном.
Помимо сочинения собственной музыки, Moby продюсировал и ремикшировал записи таких известных музыкантов, как Дэвид Боуи, Оззи Осборн, The Bestie Boys, Daft Punk, Public Enemy и др.
Музыкальные композиции Moby были удостоены и номинированы на такие престижные премии, как Grammy, Billboard Music Awards, Brit Awards, MTV, NME и др.
Moby также является автором четырёх книг, включая "Porcelain: A Memoir" (2016) и "Then It Fell Apart" (2019).
При этом он остаётся совершенно обычным и неприметным. Вместо лимузинов, телохранителей и прочих показных атрибутов Moby с удовольствием общался с посетителями своих нью-йоркских и лос-анджелесских кафе или участвовал в различных мероприятиях в защиту животных. Значительную часть своих доходов он отдает на благотворительность, иногда даже иронизируя по этому поводу: "Я единственный идиот средних лет, который отправляется в концертный тур, чтобы потерять деньги".