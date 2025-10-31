После трехлетнего перерыва Рига вновь соберет лучших шахматистов мира

"Мы очень рады возродить эту традицию, потому что мемориальные турниры важны не только как спортивное мероприятие, но и как сохранение памяти. Потому что имя Михаила Таля - это большая ценность и для еврейской общины, и для Риги", - отметила исполнительный директор Рижской еврейской общины Сабина Граце.