После трехлетнего перерыва Рига вновь соберет лучших шахматистов мира
Мемориальный турнир имени Михаила Таля пройдет 8 и 9 ноября 2025 года в здании Рижской еврейской общины (ул. Сколас, 6). В этом году возрождается традиция, заложенная еще в 1995-м: после трехлетнего перерыва организаторы - Еврейская община Латвии и Латвийская шахматная федерация - вновь собирают поклонников шахмат из разных стран и разных поколений, чтобы почтить легендарного чемпиона мира в день его рождения.
"Мы очень рады возродить эту традицию, потому что мемориальные турниры важны не только как спортивное мероприятие, но и как сохранение памяти. Потому что имя Михаила Таля - это большая ценность и для еврейской общины, и для Риги", - отметила исполнительный директор Рижской еврейской общины Сабина Граце.
По словам организаторов, Таль в свое время вдохнул жизнь в шахматный мир, вдохнув в него новую жизнь, и миссия Мемориала - сохранить память о великом гроссмейстере и напомнить о ценности и величии человека в век технологий и автоматизации.
Участников ждут два дня динамичных шахмат - два открытых турнира по швейцарской системе:
- Суббота, 8 ноября: рапид-турнир (8 туров по 8 минут на партию + 4 секунды за каждый ход). Регистрация с 16:00, открытие в 17:00, первый тур в 17:30.
- Воскресенье, 9 ноября: блиц-турнир (15 туров по 5 минут на всю партию без добавления - формат, традиционный для эпохи Таля). Регистрация с 11:00, открытие в 12:00, первый тур в 12:30.
Участники:
Приглашаются шахматисты не ниже 2-го разряда, без возрастных ограничений. Количество мест ограничено - 100 участников на каждый турнир. При наличии свободных мест организаторы могут допустить шахматистов квалификации ниже. Участие платное, но действуют скидки для детей, юниоров, студентов, сеньоров и обладателей шахматных титулов. Регистрация здесь.
Особые гости и события:
Турнир подарит участникам и яркие встречи: с гроссмейстером Даниэлем Фридманом - учеником рижской шахматной школы и выпускником еврейской школы имени Дубнова, трёхкратным чемпионом Германии и чемпионом Латвии, а также с сильнейшими шахматистами из разных стран. Ещё в программе - презентация книги "Эксчемпион Михаил Таль" историка Андриса Тихомирова, которая вышла в этом году. Мероприятие пройдет в еврейском музее 8 ноября, начало в 16:00 - приходите и узнайте новые детали биографии гения шахмат.
Призы и регламент:
Победителей и призеров турниров ждут денежные и памятные призы. Регламент, расписание и другие детали доступны на Chess-Results Server - Mikhail Tal Memorial 2025. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите на почту m.tal.memorial@gmail.com или WhatsApp +37120036007 - оперативно поможем!