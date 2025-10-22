В театре Чехова - премьера мистического детектива "Шушенбрик и усадьба с привидениями"

Режиссер Хенрийс Арайс: "Мне всегда хотелось поставить мистический детектив - историю, в которой зритель вместе с героями ищет ответы и переживает радость открытия. Жутковатая среда усадьбы позволяет дать волю воображению - здесь может произойти всё, что угодно: предметы могут оживать, привидения могут говорить, а граница между реальностью и воображением становится незаметной. Произведение Арно Юндзе предоставляет возможность и улыбнуться, наблюдая за героями истории, и вместе с ними испытать страх. Для меня этот спектакль - о том, как мы сталкиваемся со своей внутренней тьмой, которая незаметно овладевает нашим разумом и заставляет нас действовать неожиданным, даже непостижимым образом. Спектакль - о том, как мало мы на самом деле знаем о невидимом для нас мире, но как увлекательно погрузиться в него, на мгновение отдавшись фантазии. И, возможно, именно в этом и заключается важный смысл театра - в коллективной возможности на мгновение поверить в то, что невозможное может стать реальным".