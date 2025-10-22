В театре Чехова - премьера мистического детектива "Шушенбрик и усадьба с привидениями"
15 ноября в Малом зале Рижского русского театра Михаила Чехова состоится премьера захватывающего, почти (не)страшного детективного спектакля "Шушенбрик и усадьба с привидениями" по мотивам одноименной книги Арно Юндзе.
Создатели постановки приглашают юных зрителей (от 6 лет) вместе со всей семьей отправиться в увлекательное путешествие-расследование с необычным детективом Шушенбриком и его верным помощником Малышом.
Хотя постановка предназначена, в первую очередь, для детей, в ней много юмора и интересных мыслей, которые найдут отклик у зрителей любого возраста. Спектакль "Шушенбрик и усадьба с привидениями" призывает нас не бояться неизвестного и напоминает, что смелость начинается там, где мы начинаем понимать иное - то, что отличается от привычного.
Режиссер Хенрийс Арайс: "Мне всегда хотелось поставить мистический детектив - историю, в которой зритель вместе с героями ищет ответы и переживает радость открытия. Жутковатая среда усадьбы позволяет дать волю воображению - здесь может произойти всё, что угодно: предметы могут оживать, привидения могут говорить, а граница между реальностью и воображением становится незаметной. Произведение Арно Юндзе предоставляет возможность и улыбнуться, наблюдая за героями истории, и вместе с ними испытать страх. Для меня этот спектакль - о том, как мы сталкиваемся со своей внутренней тьмой, которая незаметно овладевает нашим разумом и заставляет нас действовать неожиданным, даже непостижимым образом. Спектакль - о том, как мало мы на самом деле знаем о невидимом для нас мире, но как увлекательно погрузиться в него, на мгновение отдавшись фантазии. И, возможно, именно в этом и заключается важный смысл театра - в коллективной возможности на мгновение поверить в то, что невозможное может стать реальным".
Творческая команда под руководством режиссера Хенрийса Арайса: сценография и костюмы - Лига Зепа, оригинальная музыка - Томс Ауниньш, свет - Лайла Биргеле, перевод - Лина Овчинникова.
В спектакле заняты актеры Театра Чехова: Никита Осипов, Михаил Ширяев, Евгений Черкес, Вадим Гроссман.
Театр Чехова рекомендует покупать билеты на спектакли заблаговременно и использовать возможность выбрать лучшие места в зале.
Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Biļešu serviss, а также в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
Ближайшие показы: 15.11. (13:00), 16.11. (11:00), 19.11. (18:00), 22.11. (11:00), 22.11. (13:00), 23.11. (11:00), 02.12. (19:00), 06.12. (13:00), 10.01. (11:00), 11.01. (11:00), 11.01. (13:00), 29.01. (19:00), 31.01. (11:00), 31.01. (13:00).
Спектакль "Шушенбрик и усадьба с привидениями" - на русском языке. Будет доступен пересказ сюжета на латышском языке.