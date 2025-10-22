В трех городах Латвии пройдут грандиозные концерты 10 Tenors с симфоническим оркестром
17 декабря в Даугавпилсе (Daugavpils Kultūras pils), 18 декабря в Валмиере (Valmieras Olimpiskais centrs) и 19 декабря в Риге (Xiaomi Arēna) состоится одно из самых масштабных музыкальных событий зимы - концерты всемирно известного проекта 10 Tenors.
Симфонический оркестр, 10 теноров из 5 стран, самые известные хиты в мире, масштабное шоу, покорившее публику во всей Европе. Каждый исполнитель в этом проекте - индивидуальность со своим тембром и харизмой, а вместе они формируют звучание, не имеющее аналогов.
Программа концерта охватывает золотой фонд мировой музыкальной классики и популярных хитов. Зрители услышат знаменитые оперные арии Верди и Пуччини, итальянские шедевры "O Sole Mio" и "Torna a Surriento", рок- и поп-композиции Queen, Тома Джонса, Фрэнка Синатры и Эда Ширана, а также испанские и латиноамериканские баллады - "La Bamba", "Besame Mucho", "Funikuli Funikulà". От оперных арий до рок-баллад - музыка, которая объединяет поколения и понятна без перевода.
Летние выступления 10 Tenors в Юрмале и Лиепае вызвали настоящий фурор - концерты проходили при аншлагах, зрители встречали артистов бурными овациями и не отпускали их со сцены. Композиция "Debesis iekrita tevī…", исполненная на латышском языке, дважды прозвучала на бис. В этот раз в рижском концерте примут участие и латвийские звезды - самобытный этно-поп-коллектив Tautumeitas и блистательная вокалистка Саманта Тина, а ведущим вечера станет харизматичный певец и телеведущий Роберто Мелони. В роли ведущего концерта в Валмиере выступит популярный латвийский актер театра и кино Имантс Страдс.
Дирижёр концерта - Игорь Ярошенко (Украина), заслуженный деятель искусств, главный хормейстер Киевского национального театра оперетты и автор более пятнадцати крупных постановок. Именно он создал все аранжировки для "10 Tenors", специально адаптировав каждую песню под уникальное сочетание десяти голосов и симфонического оркестра.
Организаторы приглашают всех любителей музыки испытать мощь живого звучания и атмосферу большого искусства. Этот вечер обещает стать одним из самых ярких культурных событий зимы и подарить зрителям подлинное ощущение праздника и вдохновения.
Билеты уже доступны на сайте организатора YOU ARE EVENTS un Bilešuserviss.