В трех городах Латвии пройдут грандиозные концерты 10 Tenors с симфоническим оркестром

Летние выступления 10 Tenors в Юрмале и Лиепае вызвали настоящий фурор - концерты проходили при аншлагах, зрители встречали артистов бурными овациями и не отпускали их со сцены. Композиция "Debesis iekrita tevī…", исполненная на латышском языке, дважды прозвучала на бис. В этот раз в рижском концерте примут участие и латвийские звезды - самобытный этно-поп-коллектив Tautumeitas и блистательная вокалистка Саманта Тина, а ведущим вечера станет харизматичный певец и телеведущий Роберто Мелони. В роли ведущего концерта в Валмиере выступит популярный латвийский актер театра и кино Имантс Страдс.