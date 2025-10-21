С двумя концертами в Риге выступит самая яркая джазовая звезда нового поколения - Майкл Майо
Восходящая джазовая звезда, вокалист и композитор Майкл Майо впервые выступит в Латвии. Его концерты в сопровождении Бигбенда Латвийского радио состоятся 22 октября в 19:00 в джаз-клубе SWH (Spīķeru koncertzāle) и 23 октября в 19:00 в Рижском цирке.
Это уникальная возможность услышать одного из самых ярких и новаторских джазовых вокалистов нового поколения в начале его стремительно развивающейся карьеры. Концерты обещают стать незабываемыми как для поклонников джаза, так и для любителей популярной музыки.
В программе прозвучат оригинальные композиции Майкла Майо из его высоко оценённых критиками альбомов “Bones” (2021) и “Fly” (2024), а также авторские интерпретации легендарных произведений, включая “Giant Steps” Джона Колтрейна (John Coltrane). Голос артиста становится полноценным инструментом — одновременно мелодичным, ритмичным и экспрессивным — сливаясь со звучанием биг-бенда в единое яркое музыкальное приключение.
Майкл Майо покорил слушателей и критиков по всему миру. Легендарный джазовый журнал DownBeat Magazine в начале этого года писал:
«Он не просто один из лучших джазовых вокалистов нашего времени — его голос один из самых захватывающих».
Майкл Майо (род. в 1992 году) — американский вокалист, композитор и автор песен, соединяющий миры джаза, соула, R&B и a cappella. Он родился и вырос в Лос-Анджелесе, буквально среди музыки: его мать сотрудничала с Beyoncé, Diana Ross, Luther Vandross и даже Whitney Houston, а отец был не только певцом, но и саксофонистом легендарной группы Earth, Wind & Fire.
Он — один из немногих вокалистов, принятых в престижный Thelonious Monk Institute of Jazz Performance (ныне Herbie Hancock Institute of Jazz) — всего третий вокалист за всю 20-летнюю историю программы. Его уникальный вокальный стиль и многослойный музыкальный подход сделали Майо одним из самых востребованных молодых исполнителей на международной сцене. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Jacob Collier, Christian Sands, Josh Groban, Nate Smith, а также гастролировал по всему миру с самим Херби Хэнкоком (Herbie Hancock).
Своим главным вдохновением Майкл называет джазовую и a cappella легенду Бобби Макферрина (Bobby McFerrin), а его бархатный голос и эмоциональная манера исполнения нередко сравниваются с Фрэнком Оушеном (Frank Ocean).
Совместное выступление Майкла Майо и Бигбенда Латвийского радио обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий сезона!Билеты можно приобрести в кассах и на сайте “Biļešu paradīze”.
Больше информации — на www.radiobigband.lv