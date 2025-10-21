С двумя концертами в Риге выступит самая яркая джазовая звезда нового поколения - Майкл Майо

Он — один из немногих вокалистов, принятых в престижный Thelonious Monk Institute of Jazz Performance (ныне Herbie Hancock Institute of Jazz) — всего третий вокалист за всю 20-летнюю историю программы. Его уникальный вокальный стиль и многослойный музыкальный подход сделали Майо одним из самых востребованных молодых исполнителей на международной сцене. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Jacob Collier, Christian Sands, Josh Groban, Nate Smith, а также гастролировал по всему миру с самим Херби Хэнкоком (Herbie Hancock).