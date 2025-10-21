Spice приглашает на празднование 25-летия: торт в 150 кг, концерты и сюрпризы для всей семьи
В субботу, 25 октября, торговый центр моды и стиля жизни Spice приглашает на празднование своего 25-летия — гостей ждет невероятный торт весом 150 килограммов. В день праздника посетителей ожидают и другие сюрпризы, а также множество развлечений для всей семьи.
Празднования будут проходить весь день в обоих зданиях торгового центра. Главная праздничная площадка будет расположена в Большом атриуме Spice, где под грандиозным воздушным шаром, созданным Гундегой Скудринией и студией Don't Panic Design Solutions, будет царить особая торжественная атмосфера.
Начиная с 11:00, актер Марис Скродис пригласит семьи с детьми принять участие в различных мастерских и активностях. Одной из самых увлекательных станет украшение юбилейной цифры 25, где каждый сможет оставить свой творческий след. После завершения работы красочный юбилейный символ будет украшать Большой атриум, радуя посетителей торгового центра.
В полдень хор Vivere исполнит хорошо известные латвийские эстрадные песни, а посетителей угостят медовым тортом-безе от LIDO.
У всех гостей будет возможность испытать удачу, покрутив колесо фортуны, и выиграть ценные призы — подарочные карты от MyFitness, Stenders, Jahonts / Jahonts Soul и других брендов Spice.
Праздничная атмосфера с детскими активностями, специальными предложениями и тортом будет и в Spice Home. Например, первые 25 посетителей магазина Miele получат подарок — купон на 25 евро.
В день праздника в магазинах Spice и Spice Home также будут действовать скидки 25%.
Программа мероприятия
11:00–14:30. Мастерские и активности для семей в Большом атриуме Spice под воздушным шаром:
- Мастерская кристалликов Meimelin напротив L’Occitane с кристальной Тесла
- Бумажная цветочная мастерская L’Occitane
- Создание юбилейной цифры 25
- В Spice Home: мастерская маленьких воздушных шаров, роспись лиц
12:00–14:00. Дракончик Кокосик будет ждать детей в книжном магазине Jānis Roze (Spice), предлагая различные увлекательные активности.
12:00–14:30. Play-Doh вечеринка для детей напротив XS Rotaļlietas (Spice).
13:30. Концерт хора Vivere, часть 1 (Spice).
14:30. Концерт хора Vivere, часть 2 (Spice).
14:30. Разрезание и угощение праздничным тортом в Spice Home.
15:00. Разрезание и угощение праздничным тортом в Spice.