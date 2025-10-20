Весной следующего года гиганты немецкого пауэр-металла Primal Fear впервые выступят в Латвии
28 марта немецкая пауэр-металл группа Primal Fear даст свой первый концерт в Латвии, в зале Palladium Rīga. Группа, имеющая за плечами стаж в почти три десятилетия и выпустившая 15 студийных альбомов, порадует рижскую публику сочными гитарными риффами, стремительным барабанным ритмом и мощным вокалом вокалиста Ральфа Шиперса.
Сет-лист составлен таким образом, чтобы представить как лучшие композиции с последнего альбома "Domination" - The Hunter, Tears of Fire, Destroyer, I Am the Primal Fear, Hallucinations, - так и богатый каталог хитов, накопленных за годы работы - The End Is Near, Chainbreaker, Metal Is Forever, Seven Seals, King of Madness, Running in the Dust, Nuclear Fire и другие.
Для подписчиков www.ltips.lv предварительная продажа билетов начнётся во вторник, 21 октября, в 10:00 утра.
Публичная продажа билетов по всей сети Biļešu serviss, начиная со среды, 22 октября, 10:00 утра.
Группа Primal Fear была основана в 1997 году Ральфом Шиперсом (вокал, экс-участник Gamma Ray) и Матом Синнером (бас-гитара, вокал, продюсирование, группа Sinner). Шиперс и Синнер были постоянными фигурами на хэви-метал сцене ещё до основания Primal Fear. Ральф Шиперс пел в группах Tyran Pace, F.B.I. и всемирно известной группе Gamma Ray. Мат, в свою очередь, имеет свою группу Sinner с 1982 года, а также участвовал в таких проектах, как Silent Force, Level 10 и др.
Их дебютный альбом "Primal Fear" вышел в феврале 1998 года и занял 48-е место в немецких чартах, став одним из самых успешных дебютных альбомов в истории немецкого металла. С тех пор было выпущено в общей сложности 15 студийных, 2 сборника и 2 концертных альбома. Девятый альбом "Unbreakable", выпущенный в 2012 году, добился наибольшего коммерческого успеха.
На вопрос о последнем альбоме "Domination", вышедшем 5 сентября 2025 года, основатель группы Мат Синнер с улыбкой отвечает: "Мы вошли в студию и можем выбирать из примерно 25 песен! Мы абсолютно счастливы! Просто роскошь, когда видишь, что попало в финальный отбор".
И он абсолютно прав. От мощного фанфарного открывающего трека The Hunter и первого сингла Far Away до воодушевляющего гимна Tears Of Fire и эпической баллады Eden, в исполнении которой неожиданно приняла участие Мелисса Бонни из Ad Infinitum - "Domination" превзошёл все ожидания.
За эти годы состав Primal Fear несколько раз менялся, и только костяк группы - Шиперс и Синнер - остался неизменным. Сейчас группа состоит из давнего гитариста Магнуса Карлссона и недавно присоединившихся к ней - Талии Беллазекки (гитара) и Андре Хильгерса (ударные).
"Перемены часто приходят неожиданно и поначалу кажутся неудачей, но иногда это именно то, что нужно", - комментирует Ральф.
Как и логотип группы, феникс, группа неоднократно восставала из пепла, с самых низов, доказывая, что никогда не покидала трон королевского трона хэви/пауэр-металла.
Участники группы с нетерпением ждут масштабного тура в поддержку последнего альбома "Domination".
Ральф Шиперс: "Давно я не чувствовал себя так здорово, как во время исполнения некоторых новых песен!"
Магнус Карлссон: "Не терпится снова выйти на сцену с Primal Fear! Это будет невероятное приключение! Вместе мы создадим нечто поистине особенное, как в студии, так и на концертах, и я так благодарен, что могу разделить это путешествие со всеми вами, металлистами! Металл - это навсегда!"