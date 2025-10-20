Весной следующего года гиганты немецкого пауэр-металла Primal Fear впервые выступят в Латвии

Группа Primal Fear была основана в 1997 году Ральфом Шиперсом (вокал, экс-участник Gamma Ray) и Матом Синнером (бас-гитара, вокал, продюсирование, группа Sinner). Шиперс и Синнер были постоянными фигурами на хэви-метал сцене ещё до основания Primal Fear. Ральф Шиперс пел в группах Tyran Pace, F.B.I. и всемирно известной группе Gamma Ray. Мат, в свою очередь, имеет свою группу Sinner с 1982 года, а также участвовал в таких проектах, как Silent Force, Level 10 и др.