Слока празднует 770-летие! Жителей города и гостей приглашают на праздник

В этом году Слока отмечает важные юбилеи: 770 лет со дня первого упоминания в письменных источниках, 140 лет со дня основания Слокской библиотеки, а также 138 лет со дня рождения писателя, уроженца Слоки, Алберта Кроненберга. Праздник для всей семьи в Слоке — это приглашение открыть легенды родного края и напоминание о его богатом культурно-историческом наследии.