Слока празднует 770-летие! Жителей города и гостей приглашают на праздник
Уже в эту субботу, 18 октября, в Юрмале состоится праздник Слоки! Жителей города и гостей приглашают присоединиться к торжествам, посвящённым Слоке и её жителям — событию, в котором переплетутся исторические и современные истории о становлении района и одной из старейших библиотек Юрмалы.
В этом году Слока отмечает важные юбилеи: 770 лет со дня первого упоминания в письменных источниках, 140 лет со дня основания Слокской библиотеки, а также 138 лет со дня рождения писателя, уроженца Слоки, Алберта Кроненберга. Праздник для всей семьи в Слоке — это приглашение открыть легенды родного края и напоминание о его богатом культурно-историческом наследии.
В Слокской евангелическо-лютеранской церкви (ул. Райня, 4) в 11:00 состоится представление «Мистерия о Слоке». Исторические события в театрализованной форме представят участники молодёжного театра Eksperiments, школьного театра Юрмальской государственной гимназии, певцы хоров Spārnos и Vaivari. Состоится также проповедь пастора Яниса Саулитиса.
Представление продолжится театрализованным шествием «Так родилась библиотека в Слоке» от церкви до Слокской библиотеки, где будет рассказана история создания старейшей библиотеки Юрмалы.
Возле библиотеки имени Алберта Кроненберга (ул. Райня, 3) с 12:00 до 16:00 пройдут творческие мастерские и познавательные игры для семей с детьми.
В 13:00 состоится премьера анимационного короткометражного фильма, созданного учащимися Юрмальской художественной школы. В фильме герой книги Кроненберга — Ежик — проведёт зрителей по Слоке. Картину можно будет посмотреть до 16:00.
В 14:00 в библиотеке пройдёт презентация нового издания книги Кроненберга «Ягнёнок» (Jērādiņa), в которой примет участие внучка художника Илзе Янсоне-Саулите. А в 16:00 исследователь Юрмальского музея Мартиньш Весперис пригласит гостей на беседу об истории Слоки.
На старой рыночной площади (рядом с библиотекой) весь день будут звучать поздравления юбилярам, работать праздничная ярмарка, а мастера из «Юрмальской мастерской ремёсел» познакомят гостей с древними ремеслами — ткачеством, плетением корзин, изготовлением сетей, литьём олова и гончарством. Также можно будет увидеть технику и экипировку пожарных и сотрудников муниципальной полиции. Для всех желающих пройдёт фотоквест по окрестностям.
Музыкальную часть праздника в 13:00 откроют Адрианс Кукувас и Адрия Силва Кукуваса. В 14:00 выступят танцевальные коллективы Jūrmaldancis, Ābelīte, группа Svenko и участники вокальной студии Эрика Будевица. В 15:00 на сцену выйдут рэпер Revolūcija и певица Amanda, в 15:40 актёры Юрмальского театра исполнят песни из пьес Адольфа Алунана, а в 17:00 зрителей ждёт встреча с легендарной группой Dzeltenie pastnieki с программой «Битва титанов».